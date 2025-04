Persona que relata abusos en libro sobre Gustavo Penadés declarará en la Justicia de forma anticipada

En el libro, el hombre cuenta que conoció a Penadés en la calle y que empezaron un vínculo en el que mantenían encuentros sexuales a cambio de "beneficios". Al principio, Penadés le ofrecía pagarle útiles de estudio o comprarle comida, o cubrir algunos de sus gastos personales. En los encuentros, sin embargo, Viana era víctima de abusos físicos y psicológicos, algo que lo afecta hasta el día de hoy, 30 años después.

También relata que fue a dos fiestas de las que organizaba Penadés en Punta del Este, en donde se daban abusos.

El paso del tiempo hace que el hombre no pueda dar fechas exactas, aunque sí da referencias temporales. A su vez, reafirma una y otra vez que era menor de edad cuando empezó la relación abusiva con Penadés.

Por ahora, el exlegislador está imputado por 24 delitos, en su mayoría vinculados con la explotación sexual. Hay 12 declaraciones anticipadas en la Justicia —una de ellas es de la abuela de un denunciante— y se espera que se sumen tres más en las próximas horas.

Pese al cúmulo de testimonios, tanto Penadés como sus abogados defensores, Laura Robatto y Homero Guerrero, insisten en la inocencia del exlegislador.

"Mi vida la he intentado llevar adelante en un plano de la máxima reserva y discreción. Y además conociendo como conozco la ley, sabiendo lo que se puede y lo que no se puede, lo que se debe y lo que no se debe. No ha sido nada sencillo desempeñar mi tarea; el vilipendio y el permanente insulto lamentablemente ha estado presente durante todo el transcurso de mi vida. Y he tratado siempre de ser muy cuidadoso, en el sentido de no transgredir la ley. Porque justamente lo que traté siempre de evitar es en lo que lamentablemente hoy estoy presuntamente involucrado", declaró Penadés en la fiscalía, según consigna el libro.