Tras declaraciones de Topolansky, Fernando Pereira aseguró que "quienes han mentido" fueron los militares

"Esta es la posición del FA, ¿tienen derechos otros frenteamplistas a pensar diferente? Por supuesto", dijo en alusión a Topolansky y Mujica.

"Claramente tiene una visión o conocimiento de los hechos (Topolansky) que los tendrá que explicar", sostuvo Pereira.

Para el presidente del FA, la injusticia en esta situación es que "todavía hay muchos criminales sueltos", por delitos cometidos en la dictadura.

"Quienes han mentido, quienes han tenido un pacto de silencio, claramente son los militares uruguayos. No nos han dicho dónde están los restos, ni siquiera cuando se abrieron las iglesias. En general, los testimonios que dejaron allí o en otras organizaciones son falsos. Esa es la crueldad de la que uno tiene que meditar mucho y respirar muy hondo para no descalificar más fuerte", afirmó.

"Lucía (Topolansky) es mi compañera, yo no soy juez de ella, es mi compañera igual que Pepe (Mujica). En muchos temas tenemos posiciones iguales, similares y en otras no", sostuvo.

"¿Dejo de valorar todas las acciones positivas de Pepe (Mujica), por lo que considero es un error? No", aclaró.

De acuerdo con Pereira, Topolansky y Mujica tendrán que "aclarar" estos hechos que denunciaron públicamente.

"Yo me levanté un día y en la mesa de mi casa, que era enorme, quedábamos pocos porque la mayoría de mi familia había sido exiliada. Me encontré que mi padre no tenía trabajo solo por ser militante de la 99 con Michelini y me encontré que había gente de mi familia estaba presa y era un niño", recordó.

Según contó, ya habló con Topolansky y la planteó cuál era la "decisión del FA" con respecto al tema.

Para él, la exvicepresidenta tendría que revelar la información al FA por "iniciativa propia" o se tendría que hacer presente ante la Justicia "y decir cuáles fueron" los casos en los que testigos mintieron.