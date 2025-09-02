Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / INCENDIO

Un hombre de 77 años murió luego de que su casa se incendiara en Nueva Helvecia: su hijo fue hospitalizado

El foco ígneo inició cerca de las 03:00 en una casa ubicada entre las calles Zorrilla y Frau Vogel

2 de septiembre 2025 - 10:58hs
Un hombre murió en un incendio

Un hombre murió en un incendio

Foto: Leonardo Carreño

Este martes en la madrugada un hombre de 77 años murió en un incendio de grandes proporciones en una casa de la ciudad de Nueva Helvecia (Colonia), confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Colonia a El Observador.

Según informó en primera instancia el medio local Diario Helvecia, el foco ígneo inició cerca de las 03:00 en una casa ubicada entre las calles Zorrilla y Frau Vogel.

Personal de Bomberos de la zona se dirigió al lugar de los hechos y tras varias horas lograron controlar las llamas.

Más noticias
temporal de santa rosa: un hombre quedo atrapado en su casa luego de que un arbol cayera sobre su puerta
TEMPORAL

Temporal de Santa Rosa: un hombre quedó atrapado en su casa luego de que un árbol cayera sobre su puerta

Mujer imputada por atraer hombres, drogarlos y robarles
IMPUTACIÓN

Investigan un caso de "viuda negra" en Uruguay: una mujer atraía hombres mediante Tinder, iba a sus casas, los drogaba y luego les robaba

Tras esto, inspeccionaron la vivienda y localizaron el cuerpo sin vida de un hombre de 77 años en una de las habitaciones.

El hijo de la víctima logró escapar del incendio y fue trasladado a un centro médico por la inhalación de monóxido de carbono, detalló el consignado medio.

La casa fue arrasada por las llamas, que dejaron pérdidas totales. En el lugar trabajó personal de Bomberos y oficiales de la Jefatura de Policía de Colonia.

Temas:

hombre Colonia Nueva Helvecia

Seguí leyendo

Las más leídas

Juan Pablo da Costa en el estudio del informativo de Canal 4
TELEVISIÓN

Figura de Canal 4 se despidió al aire del informativo y emocionó a sus compañeros: "Me voy lleno por haber conocido historias, gente, lugares"

Intendencia de Montevideo negó petición de inspectores
RESOLUCIÓN

Inspectores de tránsito solicitaron seguir cobrando por las multas luego de jubilarse, pero la Intendencia de Montevideo lo rechazó

Más policías, un Hospital de la Costa y una canasta menstrual: algunas de las prioridades del Presupuesto
PODER EJECUTIVO

Más policías, un Hospital de la Costa y una canasta menstrual: algunas de las prioridades del Presupuesto

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos