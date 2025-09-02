Un hombre de 77 años murió luego de que su casa se incendiara en Nueva Helvecia: su hijo fue hospitalizado

Este martes en la madrugada un hombre de 77 años murió en un incendio de grandes proporciones en una casa de la ciudad de Nueva Helvecia (Colonia), confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Colonia a El Observador.

Según informó en primera instancia el medio local Diario Helvecia, el foco ígneo inició cerca de las 03:00 en una casa ubicada entre las calles Zorrilla y Frau Vogel .

Personal de Bomberos de la zona se dirigió al lugar de los hechos y tras varias horas lograron controlar las llamas .

Tras esto, inspeccionaron la vivienda y localizaron el cuerpo sin vida de un hombre de 77 años en una de las habitaciones.

El hijo de la víctima logró escapar del incendio y fue trasladado a un centro médico por la inhalación de monóxido de carbono, detalló el consignado medio.

La casa fue arrasada por las llamas, que dejaron pérdidas totales. En el lugar trabajó personal de Bomberos y oficiales de la Jefatura de Policía de Colonia.