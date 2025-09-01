Investigan un caso de "viuda negra" en Uruguay: una mujer atraía hombres mediante Tinder, iba a sus casas, los drogaba y luego les robaba

La Justicia imputó a una mujer dominicana por delitos de asociación para delinquir, rapiña y hurto, tras atraer hombres por Tinder, drogarlos y robarles sus pertenencias , confirmó El Observador con fuentes de Fiscalía.

De acuerdo con lo informado en primera instancia por el periodista Diego Martini Lemos, la ahora imputada fue denunciada por al menos dos hombres .

La mujer atraía a hombres mediante un perfil en Tinder, iba a sus casas y luego los drogaba con clonazepam . Tras esto, mediante la ayuda de un grupo de hombres, la dominicana robaba las pertenencias de las víctimas y se retiraba del lugar .

El formato del crimen es similar a los conocidos como casos de "viuda negra" en Argentina, donde mujeres son utilizadas como señuelos para atraer hombres, drogarlos y luego robarles sus cosas .

Tras varios trabajos, la autora del crimen fue imputada este domingo con prisión preventiva por 120 días ante un caso de asociación para delinquir, rapiña y hurto.

Además, hasta tres hombres fueron condenados por un delito de receptación. También, hay dos personas más involucradas en el caso por un delito de rapiña.