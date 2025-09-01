La Justicia imputó a una mujer dominicana por delitos de asociación para delinquir, rapiña y hurto, tras atraer hombres por Tinder, drogarlos y robarles sus pertenencias, confirmó El Observador con fuentes de Fiscalía.
Investigan un caso de "viuda negra" en Uruguay: una mujer atraía hombres mediante Tinder, iba a sus casas, los drogaba y luego les robaba
El formato del crimen es similar a los conocidos en Argentina, donde mujeres son utilizadas como señuelos para atraer hombres, drogarlos y luego robarles sus cosas. La Justicia imputó a la autora de los hechos, que es de nacionalidad dominicana