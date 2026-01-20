Un joven de 18 años fue baleado, una camioneta lo dejó en una policlínica y se dio a la fuga: sus ocupantes fueron detenidos

Un joven de 18 años fue baleado Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un joven de 18 años fue baleado este lunes por la tarde en Piedras Blancas, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador. La víctima fue trasladada a un centro médico en vehículo particular, donde se encontraron una vaina de bala y manchas de sangre.

De acuerdo con el parte oficial de los hechos, en la tarde del lunes personal policial se dirigió a la puerta del centro de salud Badano Repetto tras ser alertados por un herido de arma de fuego.

En el lugar, los uniformados le tomaron declaración a la víctima, un joven de 18 años con antecedentes penales, quien aseguró que sufrió el robo de su moto y un ataque a balazos sobre la intersección de las calles Matilde Pacheco y Lira.

Tras el episodio, la víctima fue trasladada por una "camioneta particular" al centro de salud, donde ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza, con orificio de entrada y salida.

Luego de varias actuaciones, los oficiales interceptaron a la camioneta que trasladó al herido en un lavadero en jurisdicción de Zona 4. Allí encontraron a tres hombres: uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que los otros dos fueron detenidos y trasladados a dependencia policial. Los efectivos realizaron un registro del vehículo y lograron incautar una vaina de bala calibre 9 milímetros y manchas pardo rojizas.