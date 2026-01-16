Un niño de cinco años murió en Toledo al caer en un pozo séptico

Imagen ilustrativa Foto: Inés Guimaraens

Un niño de cinco años murió este viernes en Toledo al caer de un pozo séptico.

El menor estaba jugado afuera, cuando la pareja de su abuela –bajo cuyo cuidado se encontraba– salió a buscarlo.

Al no encontrarlo, la familia empezó a buscarlo en la zona y alertó a vecinos. El caso fue informado en primera instancia por Subrayado y confirmado a El Observador por fuentes policiales.

Pero en medio de la búsqueda lo encontraron flotando en una cámara séptica a la que había caído.

El niño fue trasladado a una policlínica, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Se le realizará una autopsia este sábado.