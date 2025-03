Uruguay está al borde de una "huelga de vientres": estudios muestran el costo de ser mamá

“Uruguay podría llegar a una huelga de vientres : para muchas mujeres el costo que implica la maternidad es inadmisible, como también lo sería para los hombres”. Cuando el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, Fernando Filgueira, dijo esta frase, hace cuatro años, en el país había un promedio de 1,4 hijos por mujer en edad de ser madre. Desde entonces la cifra no ha hecho más que caer —a un ritmo que los demógrafos le llamaron “la gran caída”— hasta alcanzar el mote de “ultra baja fecundidad”.

Unos anticonceptivos tan pequeños como un alfiler que se esconde bajo la piel del antebrazo y otros mecanismos de prevención del embarazo no intencional en las adolescentes explican casi la mitad de esta “gran caída”. Pero, ¿qué hay del resto? ¿Por qué cada vez más mujeres (no tan jóvenes y fértiles) deciden no tener hijos?