Uruguay reactivará la atención consular entre el país y Venezuela "en los próximos días"

Este martes, el canciller Mario Lubetkin afirmó en una rueda de prensa que "todo" se estaba "complicando" por "no tener un mínimo de relaciones consulares con Venezuela".

ENTREVISTA Mario Lubetkin: "No resiste más" la relación diplomática con Venezuela, un "status extraño" para el que se precisa "un mecanismo consular"

"Tiene que haber una fórmula consular. La fórmula consular no se pega a la forma diplomática de representación. Nosotros no reconocemos los resultados de las últimas elecciones presidenciales y mantenemos esa posición, pero no va de la mano con el hecho de ayudar a los ciudadanos desde el punto de vista consular, tanto allí como aquí. Eso es lo que estamos viendo técnicamente para resolverlo", dijo días atrás.