Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Domingo:
Mín  13°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / NARCOTRÁFICO

Uruguayo está detenido en Italia por cargamento de 128 kilos de cocaína: además hay tres italianos arrestados

La incautación ocurrió en un puerto de Génova y fue valuada en aproximadamente 70 millones de euros

10 de octubre de 2026 19:58 hs
Incautación de cocaína en puerto de&nbsp;Génova

Incautación de cocaína en puerto de Génova

Foto: autoridades italianas

Un uruguayo está entre los cuatro detenidos en una prisión en Italia, luego de haber sido descubiertos con 128 kilos de cocaína escondidos en un camión en un puerto de Génova. Los otros tres arrestados son italianos.

La policía especializada que participó en esta operación, estima que la incautación tiene un valor de aproximadamente 70 millones de euros.

Los cuatro fueron detenidos el pasado 6 de octubre por la Policía de este país. La jueza de la causa dictaminó tras los interrogatorios que continuaran en prisión. Si bien algunos de los detenidos afirmó que es inocente, la Justicia se inclinó por esta determinación, informó en primera instancia Genova Today.

Más noticias

Incautaron droga y dinero en un allanamiento en Brazo Oriental: estiman unos 300 kilos de pasta base y hay cuatro detenidos

Policía desarticuló plantación de marihuana en Rivera: incautaron más de 350 plantas y hay tres detenidos

Según supo El Observador con fuentes policiales, el uruguayo detenido tiene 32 años. En Uruguay no tenía requisitoria, pero sí antecedentes por delitos de tenencia de drogas y armas, además de indagatorias por hurto y rapiña.

Por el momento, la investigación es llevada adelante por las autoridades italianas.

Las más leídas

El vicepresidente de El Salvador mintió al acusar al periodista de su país Roberto Valencia

¿Un mini Antel Arena en el Roosevelt? Los detalles del proyecto para construir un estadio de básquet para 4.500 personas en el parque

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura: City Torque es el nuevo líder, Peñarol lo puede alcanzar y Nacional quedar a dos puntos

"Un cambio civilizatorio": Sanguinetti presidirá en México una nueva reunión del Círculo de Montevideo

Temas

uruguayo Italia cocaína Génova

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos