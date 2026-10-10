Uruguayo está detenido en Italia por cargamento de 128 kilos de cocaína: además hay tres italianos arrestados

Un uruguayo está entre los cuatro detenidos en una prisión en Italia, luego de haber sido descubiertos con 128 kilos de cocaína escondidos en un camión en un puerto de Génova. Los otros tres arrestados son italianos.

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La policía especializada que participó en esta operación, estima que la incautación tiene un valor de aproximadamente 70 millones de euros.

Los cuatro fueron detenidos el pasado 6 de octubre por la Policía de este país. La jueza de la causa dictaminó tras los interrogatorios que continuaran en prisión. Si bien algunos de los detenidos afirmó que es inocente, la Justicia se inclinó por esta determinación, informó en primera instancia Genova Today.

#GdiF #Genova: traffico di stupefacenti. Eseguiti 4 arresti e sequestrati oltre 128 kg di cocaina purissima per un valore di circa 70 milioni di euro.#NoiconVoi #cittadinoinformato

#informareperconoscere pic.twitter.com/2l4WpghyWp — Guardia di Finanza (@GDF) October 7, 2026 Según supo El Observador con fuentes policiales, el uruguayo detenido tiene 32 años. En Uruguay no tenía requisitoria, pero sí antecedentes por delitos de tenencia de drogas y armas, además de indagatorias por hurto y rapiña.