Valdomir le recordó a Da Silva sus palabras cuando murió Gustavo Basso y el blanco lo tildó de "osito panda bebé"

Ante esto, el nacionalista no dudó en responder. “Che, osito panda bebé, me jode que compren un campo de US$ 32 millones y medio sin ir a verlo. Me jode que lo compren el 14 de mayo, haciendo entrar a la directora nueva solo para hacer un discurso. Me jode que, mientras cientos de colonos piden US$ 2.000 para hacer un pozo de agua, el MPP se compra una estancia con piscina y me jode que vos –que no tenés la más perra idea de lo que es un pedazo de tierra y que lo único que conocés del interior sea la Barra de Valizas– opines”, apuntó Da Silva.