Video: Cutcsa mostró las distintas opciones de frenos que tenía el ómnibus que terminó en la playa de Pocitos

Horas antes, y en entrevista con el programa La Pecera de Azul FM, el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, contó que no existía "la posibilidad" de que la unidad se haya quedado "sin frenos" .

"En los ómnibus automáticos, la caja de cambios viene con un mecanismo llamado retarder, que cuando uno no quiere usar el freno y no tiene que frenar bruscamente basta con levantar el pie del acelerador para que el coche, de forma gradual, empieza a frenar. Ese botón de retarder no está a la derecha del conductor, está a la izquierda", reveló.