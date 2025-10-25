Dólar
/ Nacional / INSEGURIDAD

Volvieron a asaltar una joyería en Carrasco, después de que este viernes hubiesen intentando rapiñar otra

Seis hombres asaltaron una joyería en la Avenida Arocena, esquina Schroeder, y se llevaron varias joyas; no hubo lesionados

25 de octubre 2025 - 17:51hs
Este sábado, un grupo de delincuentes asaltó una joyería en Carrasco, después de que este viernes hubiese habido un intento de rapiña en otra joyería de la zona, según confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior.

El asalto de este sábado sucedió en las primeras horas de la tarde en un comercio de la Avenida Arocena, esquina Schroeder, como informó Telemundo (Canal 12).

La Policía se enteró de lo que estaba sucediendo porque varias llamadas advirtieron sobre el robo.

Cuando llegaron al lugar, efectivos policiales hablaron con una víctima del asalto. Esta persona contó que seis hombres llegaron al lugar en tres motos. Relató también que entraron, rompieron vitrinas y se llevaron varias joyas, como cadenas, anillos y relojes.

No hubo ninguna persona lesionada.

El intento del viernes

En la mañana de este viernes, cuatro delincuentes en motos habían intentado robar otra joyería de Carrasco, según informó Telemundo. El local, en Costa Rica y Avenida Rivera, ya había sido asaltado en setiembre.

Según un video al que accedió el consignado medio, tres de los asaltantes llegaron al local, con el casco puesto, mientras que el cuarto esperaba en una de las motos estacionadas afuera.

Los delincuentes intentaron romper el vidrio de entrada utilizando un mazo, pero a pesar de varios intentos no lograron ingresar.

Tras varios minutos intentando forzar la entrada, los delincuentes decidieron huir.

La joyería en cuestión ya había sido víctima de un robo en setiembre de este año, cuando un grupo de seis delincuentes llegó en motos y se llevó varios relojes de alto valor.

Entonces, la Policía detuvo a uno de los implicados: un hombre de 23 años. Fue condenado por la Justicia a cuatro años de penitenciaría como autor penalmente responsable de un delito de rapiña agravada,

Temas:

joyería Carrasco

