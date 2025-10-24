Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Delincuentes intentaron robar en joyería de Carrasco, la misma que había sido asaltada hace un mes

Los delincuentes intentaron romper el vidrio de entrada a la joyería utilizando un mazo

24 de octubre 2025 - 12:41hs
robojoyeria2410

Según un video al que accedió el consignado medio, tres de los asaltantes llegaron al local, ubicado en las calles Costa Rica y Avenida Rivera, con el casco puesto, mientras que el cuarto esperaba en una de las motos estacionadas afuera.

Los delincuentes intentaron romper el vidrio de entrada utilizando un mazo, pero a pesar de varios intentos no lograron ingresar al establecimiento.

Tras varios minutos intentando forzar la entrada, los delincuentes decidieron huir del lugar sin conseguir su objetivo. La joyería en cuestión ya había sido víctima de un robo en setiembre de este año, cuando un grupo de seis delincuentes llegó en motos y se llevó varios relojes de alto valor.

Embed - Telemundo on Instagram: "Cuatro delincuentes en motos intentaron robar en la mañana de este viernes una joyería en el barrio Carrasco (Montevideo). De acuerdo a un video al que accedió Telemundo, tres de los asaltantes llegaron a la puerta del local ubicado en las calles Costa Rica y Avenida Rivera con el casco puesto, mientras que el cuarto esperaba en una de las motos. Con un mazo quisieron romper el vidrio de entrada en más de una oportunidad, también le dieron patadas, pero no lograron ingresar. Tras varios intentos, huyeron del lugar. La joyería que trataron de robar es la misma que fue asaltada en setiembre de este año. En esa oportunidad, fueron seis los delincuentes que llegaron en moto y robaron varios relojes. La zona comercial cuenta con varias cámaras de seguridad."
View this post on Instagram

A post shared by Telemundo (@telemundouy)

Cabe destacar que la zona comercial de Carrasco, donde ocurrió el intento de robo, cuenta con varias cámaras de seguridad, lo que podría ayudar a la Policía a identificar a los responsables del intento de asalto.

Por el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el hecho. La Policía continúa con la investigación para dar con los autores de este nuevo intento de robo.

