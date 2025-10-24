Delincuentes intentaron robar en joyería de Carrasco, la misma que había sido asaltada hace un mes

Cuatro delincuentes en motos intentaron robar una joyería en el barrio Carrasco en la mañana de este viernes, informó Telemundo (Canal 12). Se trata del mismo local que había sido asaltado el 8 de setiembre .

Según un video al que accedió el consignado medio, tres de los asaltantes llegaron al local, ubicado en las calles Costa Rica y Avenida Rivera , con el casco puesto, mientras que el cuarto esperaba en una de las motos estacionadas afuera.

Los delincuentes intentaron romper el vidrio de entrada utilizando un mazo , pero a pesar de varios intentos no lograron ingresar al establecimiento .

Tras varios minutos intentando forzar la entrada, los delincuentes decidieron huir del lugar sin conseguir su objetivo. La joyería en cuestión ya había sido víctima de un robo en setiembre de este año, cuando un grupo de seis delincuentes llegó en motos y se llevó varios relojes de alto valor.

Cabe destacar que la zona comercial de Carrasco, donde ocurrió el intento de robo, cuenta con varias cámaras de seguridad, lo que podría ayudar a la Policía a identificar a los responsables del intento de asalto.

Por el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el hecho. La Policía continúa con la investigación para dar con los autores de este nuevo intento de robo.