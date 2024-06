Votó Lacalle Pou: habló de la decisión de "pasar a segunda fila" y el fallo sobre el Proyecto Neptuno

20240630 elecciones internas 2024; voto lacalle pou.jpg

Por otra parte, se refirió a su actual vínculo con el precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi. "Ni me distancio ni me dejo de distanciar, tengo relación profesional con todo el mundo. No hice de la ideología una distinción para tener vínculos", sostuvo.

A su vez, no pudo adelantar sobre qué rol jugará en el próximo período de gobierno. "Todavía no terminé y quiero dedicar todo mi tiempo a lo que queda de gobierno. Después veremos, no tengo decidido", agregó.

Por otro lado se refirió al fallo del juez Alejandro Recarey que obligó a detener el proyecto Neptuno y la obra en Arazatí. "Son los resortes democráticos que tiene el país, no compartimos ni el fondo ni la forma, vamos a presentarnos (a la Justicia)", agregó.