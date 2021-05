“¡A morder, carajo!”, el grito de Cappuccio que llevó a Nacional a una victoria trascendente

Tenía que ganar y ganó. Nacional superó por 1-0 a Universidad Católica este martes en el Gran Parque Central y mantiene sus posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y también la de aspirar al tercer puesto, clasificatorio para la Copa Sudamericana.

El triunfo también fue una gran inyección anímica para este nuevo tricolor de Alejandro Cappuccio, que luego de la convulsionada visita a Colombia de la semana pasada, siguió cercado por las adversidades al detectarse siete casos de covid-19 en el plantel, lo que sumado a lesiones y sanciones llevó a que el equipo tuviera 12 bajas para encarar este encuentro.

Pese a eso, Nacional sacó fuerzas y logró su primera victoria en esta edición de la Copa, justamente en el juego en que alcanzó los 400 partidos en el torneo más importante del continente, siendo el primer club en llegar a esa marca.

Con cinco cambios con respecto al encuentro de la semana pasada ante Atlético Nacional, el conjunto de Cappuccio salió a la cancha con variantes en sus laterales, con los ingresos de Ángelo Gabrielli y Armando Méndez, en su primer partido con el actual DT; más un nuevo doble cinco formado por Gabriel Neves y Facundo Píriz; y con Andrés D’Alessandro nuevamente en el equipo tras no haber viajado a Colombia.

El saludo de Cappuccio y Poyet

Nacional estaba obligado a ganar para seguir con chances en las copas, pero no salió al todo o nada. Al contrario, el planteo fue muy cuidadoso y con muchas órdenes desde el banco de suplentes para que nadie descuidara sus marcas y todos colaboraran.

La Católica de Gustavo Poyet tuvo la iniciativa en el arranque, con un mayor control de pelota, y Nacional recién sobre los 15 minutos pudo llegar con algo de peligro en una jugada colectiva desde la derecha en la que se juntaron Neves y D’Alessandro y que culminó Gabrielli.

Por momentos, el conjunto chileno complicaba. “¡Siempre tienen uno más!”, gritó D’Alessandro como advirtiendo a sus compañeros y a su DT.

La zona izquierda, con Méndez volviendo a jugar y con perfil cambiado, fue la más complicada de Nacional en el primer tiempo.

D'Alessandro volvió a ser titular, con buenas y malas

El tricolor se replegaba y en varias ocasiones apostó a la contra, pero la Católica cortó sistemáticamente las salidas, lo que hizo enardecer el clima dentro y fuera de la cancha por reclamos al juez brasileño Raphael Claus, por no amonestar ante la reiteración de faltas.

En una de esa cargas que los trasandinos no pudieron avanzar, Brian Ocampo se llevó el balón y cuando parecía que iba a abrir el juego, sorprendió con un remate desde afuera del área con el que puso el 1-0, que luego sería el definitivo.

El gol le dio algo de calma a Cappuccio, que pudo ver a su equipo como quería a la hora de defender. Aunque a veces advirtió: “¡Ojo las pérdidas!”, ante tantas pelotas cedidas de forma no forzada.

Nacional se paraba con dos líneas de cuatro y le cedía la pelota a la Católica para que tocara en su sector. “¡Qué la tengan, qué no entren!”, gritaba el DT tricolor, quien animaba a sus jugadores cada vez que la bola rebotaba contra su primera línea.

Ocampo celebra su gol

Pero los chilenos tienen muy buen juego con el pie y gran despliegue físico, y se las ingeniaron para llegar, principalmente por las bandas y aprovechando las veces en que Ocampo y Fernández no acompañaron a los laterales contrarios en sus proyecciones.

“¡De un lateral no te pueden ganar, carajo!”, gritó Píriz, de gran partido, en un momento en el que sacó a relucir su experiencia y no tuvo reparos con sus compañeros Fernández y Méndez luego de que perdieran una pelota. Si algún millenial no lo conocía o alguien se había olvidado, el volante mostró su gran personalidad, ahora con 10 años más.

La Católica terminó el primer tiempo yendo al frente y en el cierre tuvo un tiro en el palo que salvó al arco de Sergio Rochet.

El festejo tricolor

Para el segundo tiempo, Cappuccio movió el banco y sacó a D’Alessandro, que tuvo algunas buenas y también algunas “pérdidas” como las que el DT pidió atención, y puso a Alfonso Trezza por la banda izquierda, para tener más físico y mayor cobertura en ese sector. El esquema pasó a un 4-4-2.

“Así los quiero, vamos a morder”, les gritó el entrenador a sus jugadores luego de una buena recuperación en el inicio del complemento, que marcó el modo con el que los albos iban a jugar el resto del partido.

Nacional se replegó y se concentró en la marca. El 8, Ignacio Saavedra, y luego el 22, Juan Andrés Leiva, fueron los números de los jugadores a los que el técnico le pidió a sus dirigidos que le prestaran mayor atención.

Ocampo y su control de pelota

Además de la marca, Cappuccio también pidió que tuvieran paciencia para salir jugando. “Pase y recepción”, dijo. Pero los trasandinos presionaron muy arriba y eso llevó a que muchas pelotas terminaran divididas y hubiera más faltas.

“Mais um”, le dijo en portugués el técnico tricolor al cuarto árbitro, reclamándole las infracciones y las pocas tarjetas ante una falta más.

El partido tuvo algunos cruces de declaraciones. En el primer tiempo, en pleno partido, Poyet tuvo un intercambio con periodistas partidarios ubicados en el sector de prensa. Luego, en el complemento, el 9 trasandino, Fernando Zampedri, gritó: "Dale que son puro grito", lo que no cayó bien a los tricolores.

Replegado, Nacional apostaba a la contra, pero la cancha le quedaba muy larga a sus jugadores de ofensiva. Leandro Fernández tuvo un tiro desde afuera, Trezza otro, y Bergessio contó con la más clara luego de una corrida en la que quiso definir por arriba, sin poder superar al arquero.

Los minutos finales fueron con el tricolor aguantando en su área, con mucho esfuerzo para rechazar todos los balones y con mucha concentración en la marca.

Bergessio fue muy fauleado

El entrenador puso a Rafa García para aportar aún más presencia defensiva y a Ignacio Lores por Ocampo, para cubrir a Gabrielli en la zona derecha.

El final fue con un 4-5-1 para cerrarles los espacios a la U Católica, con un “¡bien!” de Corujo para Neves que retumbó en el Parque, con un tranque del volante del bigote como para hacerle respetar la camiseta a Leiva, hubo que separar, y con el último grito del DT cuando se anunciaron los cuatro minutos adicionales: “¡A morder carajo, eh!”

Luego del último encuentro de local en el que se le escapó la victoria en el 4-4 ante Atlético Nacional, esta vez Nacional cerró el trámite y se quedó con los tres puntos, en un partido duro y en el que no hubo momentos para ser vistoso, lo que le permite mantener sus aspiraciones coperas.

La ficha

Nacional: Sergio Rochet, Angelo Gabrielli, Guzmán Corujo, Nicolás Marichal, Armando Méndez; Gabriel Neves, Facundo Píriz, Andrés D'Alessandro; Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio y Leandro Fernández. DT: Alejandro Cappuccio

Universidad Católica: Matías Dituro, Raimundo Rebolledo, Erwin Ampuero, Valber Huerta, Juan Francisco Cornejo; Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra, Luciano Aued; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri y Diego Valencia. DT: Gustavo Poyet

Cambios en Nacional: 45' Alfonso Trezza x A. D'Alessandro, 81' Rafael García x L. Fernández, 87' Ignacio Lores x B. Ocampo

Cambios en Universidad Católica: 51' Clemente Montes x G. Lezcano, 61' Alfonso Parot x Cornejo y Francisco Silva x I. Saavedra, 76' Juan Andrés Leiva x E. Ampuero y Felipe Gutiérrez x L. Aued

Cancha: Gran Parque Central

Juez: Raphael Claus (Brasil)

Gol: 28' B. Ocampo (N)

Amarillas: 34' M. Núñez (UC), 39' A. Gabrielli (N), 51' A. Trezza (N), 64' C. Montes (UC), 72' F. Zampedri (UC), 90' + 3' O. Lores (N)