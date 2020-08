"A priori", Lacalle no comparte que el fiscal de Corte actúe con un colegiado

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que "a priori" no cree que sea conveniente sustituir la figura del fiscal de Corte por un órgano colegiado integrado por tres personas, como propone el diputado colorado Gustavo Zubía, con el aval de algunos correligionarios y Cabildo Abierto.

"Yo trato de analizar la institucionalidad de mi país, de nuestro país, por los órganos y la institucionalidad misma, no por la gente que la integra. No creo que haya que modificar la institucionalidad del país porque guste mucho, poquito o nada quien esté en ese lugar. Son resortes y mecanismos distintos. No creo, a priori, que debamos tener un órgano colegiado en la Fiscalía", afirmó el mandatario este lunes, tras la celebración por los 124 años de la ciudad de Los Cerrillos, en Canelones.

La reestructura de la Fiscalía General de la Nación fue uno de los pilares del exfiscal Zubía en la pasada campaña electoral. Luego de asumir su banca en Diputados, el legislador colorado presentó un proyecto de ley para sustituir al fiscal de Corte por un órgano colegiado, integrado por tres jerarcas.

Zubía dijo a El Observador que desde que la Fiscalía se transformó en un servicio descentralizado, el lugar que actualmente ocupa Jorge Díaz adquirió "potestades muy importantes" y centralizó "una capacidad de dirección muchísimo mayor" que la que antes tenían los fiscales de Corte.

El primer artículo del proyecto establece que "la Fiscalía General de la Nación será dirigida por un Directorio de tres miembros que ejercerá la jerarquía administrativa del Servicio". Luego aclara que la competencia del nuevo organismo no afecta en el orden jurisdiccional las competencias que la Constitución y las leyes le asignan al fiscal de Corte.

"El Directorio será presidido por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Se integrará, además, por dos Fiscales Letrados con sede en Montevideo, que serán designados por el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, para desempeñar durante el período de gobierno correspondiente", añade el texto. Esos fiscales que durarán cinco años en sus funciones, requerirán venia del Senado para asumir.

La iniciativa, que además establece cuáles son las competencias del directorio, cuenta con el respaldo de los legisladores de Cabildo Abierto, que el 30 de julio solicitaron formalmente a Lacalle Pou la destitución del fiscal Díaz.