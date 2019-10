“Alguno me aconsejó (mudarme de La Tahona), pero sería una hipocresía; ¿tengo que negar lo que soy para que me voten?”

El candidato blanco Luis Lacalle Pou contó en entrevista con De Cerca que hubo quienes le aconsejaron que para ser candidato a presidente debía mudarse del barrio privado donde vive.

En uno de los tramos de la entrevista el presidenciable fue consultado sobre los prejuicios que pesan sobre él y cómo los vive.

“El prejuicio es algo muy natural del ser humano: encasillar”. ¿Y a vos cómo te encasillan?, le preguntó Facundo Ponce de León, y le empezó a tirar opciones: “Hijo de familia patricia, La Tahona, pituco”.

“Si, puede ser. Esto es más terapia que otra cosa”, bromeó Lacalle Pou. “No puedo quemarme por esas cosas”, agregó.

Y luego de eso contó por qué descartó -y se ofendió- con la sugerencia de que debía mudarse de La Tahona. Mirá el video de arriba en el que lo cuenta.

“Alguno me aconsejó, pero era una hipocresía. ¿Yo tengo que negar parte de donde vivo, parte donde soy para que me voten? Estaría falseando lo que soy. Yo soy esto, con mis defectos y con mis virtudes. Si tengo que andar cambiando, haciéndome lo que no soy... ¿Sos capaz de cambiar, solo para que te voten? Sos un mentiroso. Yo soy esto y aparte no le asigno ninguna condición negativa. Si fuera una condición negativa trataría de cambiar", dijo.

