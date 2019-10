¿Cómo nació el chivito y por qué nos apasiona tanto a los uruguayos?

“Señor, ¿tiene carne de chivo?”, consultó en plena madrugada invernal de 1946 una turista –que por su acento pudo haber sido una cordobesa, mendocina o chilena– cuando llegó al restaurante El Mejillón en Punta del Este. “No, pero usted no se me va sin comer algo”, le respondió el dueño del lugar, Antonio Carbonaro que, vestido de chef, improvisó un sándwich en pan caliente enmantecado (roseta) con una feta de jamón y un churrasco de lomo a la plancha. “Muchachos, hemos inventado un plato rápido, al que vamos a llamar ‘chivito’, porque fue lo que solicitó la señora”, dijo ante sus empleados el propietario del lugar. No se imaginó que, en realidad, estaba adelante del bocado que más éxitos en venta le daría en su vida.