¿Cuál es la canción uruguaya que más dinero generó en Spotify?

La canción uruguaya más redituable para sus creadores en Spotify es de 2018, y ha generado hasta el momento cerca de US$ 375.000. Se trata de Me voy, el hit de Rombai, que acumula hasta el momento unos 77 millones de reproducciones.

Eso reflejan los datos de la compañía australiana S Money, que publicó un listado con la canción más valiosa para los artistas de cada país. La lista internacional la encabeza Ed Sheeran, que facturó US$ 13.000.000 con su tema Shape of you desde su lanzamiento, y que es el más reproducido de la plataforma. El podio lo completan el rapero estadounidense Post Malone con su canción Rockstar (que ha generado unos US$ 10.400.000, y que tiene la canción más escuchada de un solo país, con más de tres millones de reproducciones en su tierra natal) y la australiana Tomes and I, con Dance Monkey (US$ 10.300.000).

El ranking resalta que el hip hop es el género más popular a nivel internacional en este momento, con 24 de los países relevados teniendo una canción de ese género como la más taquillera en Spotify, seguido por el pop, con el reguetón, el trap latino y el pop latino liderando en América Latina (Rombai es considerado pop latino en esta lista internacional).

Luis Miguel manda en México con su clásico Ahora te puedes marchar; Ricardo Arjona es el guatemalteco más escuchado con su canción Ella, mientras que el fallecido DJ sueco Avicii es el único artista muerto en la lista de las diez canciones que más facturan en la plataforma, con Wake me up.

En esa lista hay un solo sudamericano: el argentino Paulo Londra. El cordobés, con su tema Adán y Eva ocupa el décimo puesto de las canciones que más facturan en el sitio de streaming musical, con US$ 3.000.000 generados por 627 millones de reproducciones. En el noveno lugar, en tanto, está la dominicana Natti Natasha con su canción criminal, mientras que el resto del top lo completan artistas europeos, y el canadiense Drake.

Los datos de esta investigación surgen de las cifras semanales que publica la consultora especializada Kworb. En tanto que la metodología utilizada fue simplemente chequear la canción más reproducida en todos los países. Luego se verificó que el tema y el artista principales fueran del país; y si no se buscó en la lista hasta encontrar una canción de un artista local.

A continuación se registró el número de transmisiones globales de cada canción. Luego se tomó la cantidad de transmisiones en un país y se multiplicó por $ 0,0049, que es la estimación de pago por reproducción de Spotify, uno de los retornos más bajos del mercado.

Esta situación generó y genera mucho malestar entre los artistas, algunos de los cuales decidieron que sus composiciones no se suban a la plataforma de origen sueco. De hecho a fines de 2020, el Sindicato de Trabajadores de la Música de Estados Unidos lanzó la campaña "Justicia en Spotify" para exigir mejoras en los pagos del servicio de transmisión.

A principios del año pasado, iniciando la pandemia de covid-19, que fue económicamente devastadora para los músicos y millones de otros trabajadores, el CEO de Spotify, Daniel Ek, sugirió que los músicos simplemente necesitaban crear más música para sobrevivir en una economía de transmisión.

