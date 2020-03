¿De verdad se puede contratar un asesino a sueldo en la dark web?

Por Nathaniel Popper



En un sitio web llamado Azerbaijani Eagles, puedes encargar un asesinato por US$ 5.000. El sitio Slayers Hitmen proporciona más opciones, incluso palizas por US$ 2.000. La muerte por tortura cuesta US$ 50.000.



Sin embargo, no esperes que alguien haga el trabajo. Los expertos y agentes del orden que han analizado estos sitios —casi todos en la llamada dark web o red oscura— dicen que son fraudulentos. No ha habido ningún asesinato atribuido a de ellos.



Eso no significa que los sitios no estén involucrados en un comercio muy oscuro. Se han convertido en puntos de atracción para personas reales que quieren pagar para asesinar a alguien. Además, algunos hombres y mujeres están en la cárcel después de haber realizado pagos a algunos de estos sitios y ser atrapados por la policía.



En uno de los casos más recientes que han llegado a los tribunales de Estados Unidos, una enfermera de Illinois fue sentenciada a 12 años en prisión después de declararse culpable de enviar US$ 12.000 en bitcoines al sitio Sicilian Hitmen International Network. Quería que mataran a la esposa de su novio.



Veinticuatro sitios de asesinos a sueldo son objeto de un artículo académico que Tom Holt, un profesor de la Universidad Estatal de Míchigan, y Ariel Roddy, su estudiante, compartieron por adelantado con The New York Times.



El artículo, que está siendo revisado para su publicación, es la primera iniciativa académica que tiene como objetivo revelar información sobre el que ha sido un tema de intriga interminable. Durante años, el posible anonimato otorgado por el internet ha alimentado predicciones de que habría mercados de muerte y asesinatos.



Sin embargo, fue el surgimiento de la dark web a lo largo de la última década lo que permitió la proliferación de sitios de asesinos a sueldo. A diferencia de la mayoría de los sitios en el internet tradicional, los sitios del internet oscuro usan tecnología que permite que ambos extremos de una interacción en línea oculten su identidad y ubicación, de sí mismos y de la policía.



“Es una oportunidad fantástica para defraudar a las personas porque les das una sensación suficiente de peligro”, dijo Emily Wilson, directora de investigación de Terbium Labs, una firma de seguridad enfocada en la red oscura. “¿Qué harás si no lo cumplen?”.



Cuando se descubrieron los primeros sitios de asesinos a sueldo, una suposición frecuente era que la “dark web” estaba llena de asesinos auténticos esperando matar por encargo.



El material promocional publicado en el internet comercial se basaba en esa suposición. Un sitio, que proporciona a los lectores un enlace con la dirección de la red oscura de 18th Street Gang, se anuncia como una “guía de auténticos asesinos a sueldo, hechos e historias”. El sitio afirma que aquella gente que dice que los sitios de asesinos a sueldo son fraudes solo están tratando de evitar que la gente los busque.



“La mayoría de los clientes hacen encargos a asesinos a sueldo confiables que han demostrado ser legítimos”, señala el sitio.



En muchos de los sitios analizados por el equipo de la Universidad Estatal de Míchigan, se realizó un esfuerzo considerable para tratar de demostrar su legitimidad para que los clientes se sintieran cómodos haciendo un pago en bitcóin, la moneda digital. Los asesinos a sueldo no son el tipo de servicio que se paga con una tarjeta de crédito.



El sitio 18th Street Mafia incluye una página con enlaces a noticias sobre asesinatos reales que, según señala, ayudó a cometer. Sin embargo, ninguno de los artículos indica que el sitio, o incluso un asesino a sueldo, fuera el responsable.



Para los miembros escépticos de los medios, el sitio comenta: “Podemos proporcionar pruebas en video de nuestros servicios, con marcas de tiempo. Reiteramos que los servicios falsos no cuentan con ese tipo de pruebas”.



El sitio de 18th Street Mafia no respondió a las peticiones para hacer comentarios.



El representante de Darkmamba, otro sitio, comentó mediante un correo electrónico que ha sido difícil demostrar su autenticidad porque “el punto de nuestros servicios y muchos otros, incluyendo los foros criminales clandestinos, en efecto, es realizar el trabajo sin dejar nada que pudiera rastrearse a nosotros”.



Las investigaciones más prolíficas que se han realizado han sido de Chris Monteiro, un administrador de sistemas en Londres que ha llevado a cabo estas misiones como un proyecto mórbido que le apasiona y hace además de su trabajo cotidiano.



Monteiro hackeó uno de los sitios creados por el proveedor más célebre de sitios de asesinatos, un personaje que se hace llamar Yura.



Después de entrar al sitio de Besa Mafia y algunos otros, Monteiro halló información sobre 283 personas que habían pagado servicios de asesinos a sueldo. También encontró mensajes que sugerían que los operadores no tenían la intención de llevar a cabo los asesinatos.



“Necesito que me ayuden a realizar algunos videos para demostrar que Besa Mafia es un servicio auténtico pero SIN matar a nadie”, escribió el operador en un correo electrónico, tratando de hacer que un contratista produjera videos que parecieran reales. “No soy un asesino y no quiero que asesinen a nadie”.



Las agencias policiales en todo el mundo han vacilado al colaborar con Monteiro o usar sus pruebas debido a la manera en que las adquirió. Sin embargo, Monteiro ha trabajado con organizaciones de medios, incluyendo Wired y 48 Hours, que han comunicado su información con funcionarios de la policía, lo cual ha llevado a los arrestos de personas que pagaron a los sitios para conectarlos con un asesino a sueldo.



Monteiro ha identificado nueve casos en los que las personas que expuso fueron arrestadas en relación con asesinatos encargados. En uno de los casos más terribles, un hombre en Minnesota fue arrestado después de que se descubrió que él mismo asesinó a su esposa cuando el asesino a sueldo que había encargado en el sitio web de Besa Mafia por alrededor de US$ 6.000 en bitcoines no realizó la misión.



La Agencia Nacional Británica contra el Crimen (NCA, por su sigla en inglés) monitoreó y —en colaboración con la policía de Bulgaria— eliminó uno de los sitios que Monteiro había investigado: Crime Bay. Sus operadores tenían sede en Bulgaria.



“Las investigaciones continúan, y la NCA seguirá trabajando con socios internacionales de la policía con el fin de identificar a los usuarios de sitios como este”, dijo Lucy Sneddon, portavoz de la agencia.



Se cree que un detective de la policía en Rusia fue asesinado por dos adolescentes que fueron contratados por un narcotraficante en la red oscura. Una investigación de la BBC halló que el asesinato había sido contratado en uno de los amplios mercados de la dark et” donde se venden drogas y tarjetas de crédito robadas. Según la mayoría de los recuentos, fue el primer asesinato contratado con éxito en el internet oscuro.



Sin embargo, aún no ha habido un asesinato que se haya encargado en uno de los sitios dedicados a los asesinos a sueldo.

“¿Por qué montarías un sitio en internet especializado si sabes con toda seguridad que la policía invadirá ese sitio tratando de encontrarte? –comentó Wilson–. Te conviertes en un blanco demasiado grande”.