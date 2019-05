"El momento de la transición es ahora", dijo Pompeo a los venezolanos

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo este sábado un llamado directo a los ciudadanos venezolanos a levantarse contra el mandatario Nicolás Maduro, declarando que "el momento de la transición es ahora".

"El momento de la transición es ahora, no más hambre, no más niños sin medicinas, no más represión. Estados Unidos se mantiene firmemente con ustedes en su lucha", dijo Pompeo a los venezolanos, luego de una fallida insurrección militar el pasado martes.

"Ustedes pueden hacer que sus instituciones, su ejército y sus líderes cumplan con los estándares más altos y exigir un retorno a la democracia", afirmó Pompeo en un video difundido en Twitter, concluyendo en español: "estamos con ustedes".

Opositores convocados por su líder Juan Guaidó marchaban este sábado hacia los principales cuarteles de Venezuela para exigir que cese el apoyo militar a Maduro, quien llamó a alistarse para un eventual ataque de Estados Unidos.

"Ustedes pueden restaurar un gobierno inclusivo y constitucional. Ustedes pueden crear el futuro, e incluso un futuro brillante (...) para Venezuela", afirmó Pompeo en el video de poco más de un minuto.

En otro mensaje anterior en Twitter, el jefe de la diplomacia estadounidense había denunciado la represión "sin límite" del gobierno venezolano, al evocar la intervención de fuerzas de seguridad en una iglesia, y afirmando su apoyo a una "transición política" del poder en favor de Guaidó.

Oposición marchó a los cuarteles

Opositores venezolanos difundieron este sábado frente a cuarteles una proclama en la que su líder, Juan Guaidó, pide a los militares cesar su apoyo al presidente Nicolás Maduro, quien llamó a alistarse para un eventual ataque de Estados Unidos.

Tras una fallida insurrección militar el pasado martes, pequeños grupos de manifestantes se acercaron a cuatro instalaciones en Caracas -custodiadas por uniformados- para entregar o leer el pregón, constató la AFP.

Movilizaciones similares se registraron en otras regiones, según el equipo de Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países y quien aún no aparecía en las concentraciones.

En Barquisimeto (noroeste) la Guardia Nacional dispersó con gases el avance de una marcha.

"Les pedimos a los militares que nos ayuden en el cese de la usurpación, que se unan al pueblo", dijo a AFP Dina Alonso, desempleada 53 años, luego de que mujeres intentaran sin éxito que les recibieran el documento en el comando de la Guardia en Caracas.

Con megáfono, un grupo de personas lo leyó frente a la comandancia de la Armada; pero en la sede de la guardia presidencial ni siquiera fue posible, pues varias cuadras antes un militar lo recibió para quemarlo.

"Bajo ningún concepto ni pretexto la Fuerza Armada ni organismo de seguridad serán chantajeados, comprados ni traicionarán la patria", dijo el oficial ante un manifestante impotente.

En su proclama, Guaidó pide a los militares respaldar un gobierno de transición encabezado por él que convoque a elecciones.

Disturbios registrados el martes durante la rebelión y el miércoles en protestas contra Maduro dejaron cuatro civiles muertos y cientos de heridos y detenidos, según Amnistía Internacional.

"Es ahora"

En respuesta, Maduro se reunió con el alto mando y unos 5.300 soldados en un destacamento del estado Cojedes (noroeste), donde pidió prepararse para una intervención de Estados Unidos, que no descarta esa posibilidad y este sábado llamó a los venezolanos a derrocar al líder socialista.

Deben "estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano si algún día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra", dijo Maduro.

Washington intenta estrangular financieramente a Maduro para que abandone la presidencia del país con la mayor reserva petrolera, hundido en la peor crisis de su historia moderna.

El gobernante venezolano exigió además estar en máxima alerta frente a los "traidores", luego de que el martes un reducido grupo de militares, liderado por Guaidó y su copartidario Leopoldo López, se sublevó en la base aérea de La Carlota, en Caracas.

Guaidó no logró que la rebelión provocara una ruptura en la Fuerza Armada, pese a que según la Casa Blanca había un pacto entre la oposición y el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, para romper con Maduro, quien supuestamente huiría a Cuba. Maduro lo negó.

La cúpula reiteró su lealtad al líder chavista, tras lo cual 25 uniformados pidieron asilo en las embajadas de Brasil y Panamá, y López, quien había sido liberado de su prisión domiciliaria por los insurrectos, se refugió en la residencia del embajador de España.

López sostuvo que esa acción "siempre se planteó como un primer paso" y que mantiene conversaciones con otros oficiales.

Cuba, ¿puente de solución?

La crisis venezolana fue abordada el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, cuyo apoyo a Maduro genera tensión con Washington.

Trump ratificó su apoyo a Guaidó, mientras Putin declaró que los intentos de un cambio de gobierno "por la fuerza socavan las perspectivas de una solución pacífica".

"No es de extrañar que una vez agotada la estrategia de sanciones, con el país destruido, los aliados externos se vean tentados a negociar de manera directa con el sector militar, si éste decide tomar el poder", estima el analista Luis Vicente León.

Este sábado, Cuba, aliado de Maduro, defendió la necesidad de un diálogo "sin amenaza ni intervención extranjera", luego de que el Grupo de Lima, bloque de países que también presiona la salida del mandatario, acordara tender puentes para que la isla propicie una solución negociada.

"Resquebrajamiento"

La situación en Venezuela también fue analizada el viernes con el secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, quien dijo que Estados Unidos maneja opciones militares "adaptadas" a las circunstancias en el terreno.

"Una opción es que Maduro intensifique la represión, que ya es bastante severa", afirma Michael Shifter, de Diálogo Interamericano. Pero advierte que la situación se puede salir de las manos si algunos oficiales se niegan a ejecutar esas órdenes, lo que provocaría un "mayor resquebrajamiento".

Una detención de Guaidó no parece inminente, ante la advertencia estadounidense de que éste sería el "último error de la dictadura".

Fuente: AFP