“El país necesita tres veces más ingenieros de los que hay”

La decana de la Facultad de Ingeniería, María Simon, está preocupada por la escasez de ingenieros que hay en Uruguay. Señala que existen casos de empresas nacionales y extranjeras que no pudieron instalarse en suelo uruguayo debido a la falta de estos profesionales. Para despertar nuevas vocaciones, este fin de semana la facultad organiza en Salto la feria Ingeniería de Muestra, donde se exponen de forma interactiva proyectos de fin de carrera de los estudiantes. Este es el primer año que la muestra llega al interior del país. Además de Salto, estará en Rocha, Tacuarembó y Montevideo. “Vengan todos, está muy buena”, invitó la decana en entrevista con El Observador.

Se viene la exposición Ingeniería de Muestra. ¿En qué consiste la exposición y cuáles son los objetivos que busca la facultad con su organización?

Ingeniería de Muestra nació hace diez años. La exposición la organiza la facultad y la fundación Ricaldoni, que es una fundación exclusivamente de la Facultad de Ingeniería. El año pasado estimamos que pasaron por la muestra unas cinco mil personas. La feria es una exposición de proyectos, en su mayoría de fin de carrera de estudiantes. Exponemos cien proyectos.

Lo hacemos con varias finalidades. Es una rendición de cuentas a la sociedad de qué hacemos con el presupuesto que se nos asigna. También mostrar políticamente lo que hacemos y por qué reclamamos más presupuesto. Con la muestra corremos el riesgo de que nos digan, si hacen tanto, no precisan más. El tema es que no se ve lo que no pudimos hacer.

Lo entendemos también como una manera de despertar vocaciones. Al menos, como una manera de que niños y jóvenes consideren la ingeniería dentro de las posibilidades de lo que podrían estudiar. En este país se necesitan muchos más ingenieros de los que hay.

En particular nos preocupa bastante llegar a las niñas porque en la facultad tenemos una minoría de mujeres, a pesar de que en la universidad son mayoría. En el total de la universidad las mujeres son el 65% o más. En ingeniería son el 25% o 20%.

¿Cuántos ingenieros se reciben por año en la Udelar?

Unos 400.

¿Y cuánto sería lo ideal?

Por lo menos unas tres veces más. Si uno compara con Argentina o Brasil, tienen una o dos veces más. En Europa puede llegar a haber seis veces más, con respecto al número de habitantes y números de trabajadores. En este momento en todas las áreas tenemos mucho más demanda que oferta de trabajo. Esto es un elemento importante, no solo por la oferta expresada, sino también por la oferta inexpresada. Es decir, empresas nacionales o extranjeras, que a veces no pueden instalarse en el país por falta de personal capacitado. A su vez, nuestros estudiantes son requeridos por el mercado laboral antes de terminar de recibirse. Esto atenta contra la culminación de los estudios.

¿Por qué cree que las mujeres no estudian Ingeniería?

Tenemos distintas hipótesis, pero no estamos seguros de por qué.

¿Cuáles son?

Una es que haya una mala imagen: el nerd, que se pasa con la computadora y no tiene vida social. Es muy tonta. Otra es que como es un trabajo bastante bien remunerado va a ser poco compatible con la vida familiar, lo cual es equivocado. Pueden también influir los juguetes o los estímulos que se reciben cuando se es muy chico. La peor hipótesis que tenemos es que la mujer se cree menos inteligente. Los hombres en general se creen más inteligentes que la media, pero las mujeres se creen inferiores o se retraen ante algo más competitivo. Hay como una idea social de que no tendrían que exhibir demasiada inteligencia. Por otro lado, nuestra sociedad que está precisando en forma muy perentoria más ingenieros, más tecnólogos, más programadores, está desperdiciando casi la mitad de los talentos.

¿Por qué se reciben pocos ingenieros?

Hay una percepción de que ingeniería es difícil, de que se puede tener éxito a más corto plazo a través de otras carreras. También hay una pérdida importante de estudiantes, que en su mayoría se debe al presupuesto insuficiente. Porque el hecho de que los salones de clase y las horas docentes no sean los adecuados y suficientes es un tema de presupuesto. Esto nos lleva a tener en los primeros cursos grupos demasiado grandes. En eso hay mucha gente que se desestimula, se siente perdida.

¿Cuántos estudiantes ingresan por año a la facultad?

Eso es variable según los años. En las generaciones donde se están recibiendo 400, por lo general, ingresan 1.200 aproximadamente. Este último año ingresaron casi 2.000. Veníamos creciendo en el entorno del 3% anual y en 2018 crecimos un 10% de golpe.

El rector Roberto Markarian dijo que la Udelar tiene al menos diez carreras trancadas por falta de presupuesto. ¿Alguna es de Facultad de Ingeniería?

Sí, tenemos aprobada y no hemos largado por falta de presupuesto, una carrera que se llama Licenciatura en Ingeniería de Medios, que la dictaríamos en conjunto con la Facultad de Comunicación. Otra que tenemos aprobada tanto en Ingeniería como en Ciencias Económicas, pero trancada, es la carrera de Informática Administrativa.

Usted forma parte de los docentes que firmaron la declaración en apoyo a la reelección de Markarian. ¿Por qué cree que Markarian debería renovar su mandato al frente de la Udelar?

Yo creo que ha tenido una muy buena gestión. Cuatro años es poco para los tiempos de la universidad. Sería bueno que completara ocho años porque realmente la universidad tiene un rumbo adecuado en un contexto de escasez presupuestal y de dificultad de previsión por aquello de que el presupuesto se aprobó año a año. Ahí justamente es más importante la priorización, la conducción y la elaboración de planes. Se siguió apoyando coherentemente a la expansión en el interior, más en consolidación que en cantidad de sitios. Se ha apuntado también a la calidad de la educación, a través de la dedicación total, los posgrados y los proyectos de investigación.

Ingeniería de Muestra

Además de celebrar la décima edición, este año por primera vez Ingeniería de Muestra estará presente en el interior del país. Este viernes 7 de setiembre y el sábado 8, la exposición se realiza en Salto (Planta baja del Cenur LN de Salto). Entre el 4, 5 y 6 de octubre la muestra se realizará en Montevideo. En tanto, el 19 y 20 de octubre estará presente en Tacuarembó y el 9 y 10 de noviembre en Rocha.