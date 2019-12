Garcé será director de Secretaría de Inteligencia y Ribeiro viceministra de Educación

La historiadora Ana Ribeiro será la próxima viceministra de Educación y el abogado Álvaro Garcé será director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado en el gobierno del nacionalista Luis Lacalle Pou, con quien se reunieron esta tarde en la sede de Todos, según confirmaron a El Observador fuentes del Partido Nacional.

Garcé, excomisionado parlamentario para las cárceles, fue durante la campaña el principal asesor en materia de seguridad del próximo mandatario, y su nombre se había manejado para ocupar la titularidad del Ministerio del Interior, e incluso la subsecretaría de esa cartera. De todos modos, ocupará un cargo que tiene suma importancia para el nuevo gobierno, y que por primera vez se le asigna a un civil. Hasta ahora siempre lo ocuparon militares. Actualmente está a cargo del general del aire Washington Martínez.

Ribero, en tanto, tiene como antecedente político haber sido candidata al Senado al ocupar el tercer lugar de la lista del próximo ministro del Interior, Jorge Larrañaga –en cuyo sector militaba hace años. La viceministra de Educación hasta ahora es directora del Instituto de Historia de la Universidad Católica del Uruguay y es autora de una decena de libros. El ofrecimiento a Ribeiro se lo hizo el presidente electo en una reunión a la que la convocó a la sede de su comando este viernes.

Trayectoria del asesor

Garcé es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y docente de la Universidad de la República, de Montevideo, Católica y Claeh en carreras de grado y posgrado. Fue profesor de la Escuela Nacional de Policía entre 2007 y 2014 y trabajó como Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario entre 2005 y 2014.

A mediados de agosto, el asesor dijo en rueda de prensa que Uruguay se encontraba "en plena ruta internacional del tráfico de drogas" y que eso era "directa consecuencia de la ausencia de controles y de la pérdida del dominio sobre el espacio aéreo"

También en agosto, consultado por El Observador sobre la estrategia del Partido Nacional para combatir la corrupción policial, Garcé aseguró que además del proyecto definido de extender la oficina de Asuntos Internos y que “el control no sea solo telefónico”, era fundamental mejorar “el respaldo político” de los policías, y que eso debía surgir de una “relación de confianza” entre las autoridades de la cartera y los funcionarios que entiende que hoy está comprometida.

La historiadora

Ribeiro es una académica que hasta ahora no había participado de forma activa en política, aunque desde hace varios años integra el sector de Larrañaga, a quien ya lo venía asesorando en educación, junto con otros expertos, como Guillermo Fossati y Daniel Corbo.

En una entrevista que concedió a El Observador el 22 de setiembre, dijo que consideraba que lo que le faltaba "al problema educativo de este país es un sinceramiento y un grado de generosidad por parte del sistema político". Allí aseguró que lamentaba que se hubiera desinflado el pacto entre partidos de 2012 para llevar adelante una reforma educativa que nunca existió. "Esa es la pena. Que no se haya podido mantener (el pacto). Sino hoy ya tendríamos parte del problema en vías de solución".

Sin embargo, dijo también que tampoco había "que pensar que va a haber una reforma que lo solucione todo de una vez y para siempre". "Que vamos a encontrar un nuevo Varela que nos va a decir la fórmula".

Pero sí recalcó en la necesidad de "fórmulas" inspiradas en la transformación vareliana que "acompañen políticamente los cambios de la sociedad, que quede como una huella y como una herencia a la que la gente suscriba, que se sienta representada". "Y eso no está presente. Es lo que creo que hay que cambiar rotundamente. Pero no se logra sin un pacto detrás", declaró.

Por otra parte, en la entrevista también defendió las experiencias de los centros educativos públicos y de gestión privada, como el caso de Los Pinos y Jubilar. "No hay que desdeñar de esos experimentos que son verdaderamente fantásticos", opinó y agregó: "Vas a Los Pinos y decís: '¿Cómo? Acá lo logran'. Hay normas de educación, de respeto a la jerarquía del otro. La jerarquía moral y técnica del que sabe tiene que volver a su lugar. No solamente para que ya no le peguen a las maestras, sino para que haya una relación de tutoría intelectual y moral que es imprescindible y que la sociedad ha perdido. El nadie es más que nadie nos ha permeado mal. Era un principio republicano de igualdad social y se ha convertido en un igualemos para abajo de la peor manera. Eso hay que revertirlo".