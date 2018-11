"Hace falta una ley de emprendedores en Uruguay"

A los 17 años, Joaquín Morixe comenzó a meterse en el mundo del emprendedurismo, al armar, junto con dos amigos, una plataforma dedicada a la creación de páginas web, en la época del auge de las punto com.





Cuando empezó a estudiar la licenciatura en Economía de Empresas en la Universidad Católica abandonó momentáneamente la veta emprendedora, al tiempo que se abocó al mundo laboral formal, trabajando en la metalúrgica Tenaris en Uruguay y Argentina , en el Royal Bank of Canada y en La Tahona Emprendimientos.





Pero regresó a lo que le entusiasmaba –la creación de empresas–, aunque sin éxito, ya que la planta procesadora de alimentos que fundó fracasó por algo fundamental. "Ahí entendí que para emprender hay que tener pasión (por el emprendimiento que se está llevando adelante) y en ese momento no me gustaba lo que estaba haciendo", sostuvo. Un aviso de la organización de apoyo a emprendedores de alto impacto Endeavor fue el clic que le hizo entender que ese era su lugar en el mundo, y se presentó convencido de que esa vacante debía ocuparla él.





¿Cómo entró a trabajar en Endeavor?

Me postulé por una plataforma online, aunque me rechazaron. Yo quería que me entrevistaran, llamé a la consultora y les dije que era la persona que estaban buscando. Me dijeron que no daba con el perfil. Les pedí que le insistieran a Laura Raffo, la directora ejecutiva de Endeavor en ese momento. A la fuerza conseguí una entrevista con Laura (Raffo) y un par de meses después, en agosto de 2013, empecé a trabajar, primero en el equipo de búsqueda de aceleración de emprendedores y un año después que Laura dejó su posición, me postulé para quedar como director ejecutivo y quedé.





¿Por qué estaba convencido de que ese puesto era para usted?

Con mi emprendimiento me había sentido muy solo, como se siente todo emprendedor cuando empieza. Tuve algunas iniciativas con amigos de juntarnos e intercambiar ideas y cuando empecé a leer un poco más de Endeavor me di cuenta de que hacían eso: daban apoyo.

Me siento un emprendedor de espíritu, una persona que empuja y que toma riesgos; creo que algún día voy a volver a emprender. No tengo claro cuándo va a ser, pero de esta manera me estoy vinculando con otros emprendedores para entender cómo toman sus decisiones y asumen ciertos riesgos, que es la esencia de un emprendedor.





¿Cuáles son los principales desafíos que tiene Endeavor?

Como toda ONG, uno es la sustentabilidad. Por suerte, en los últimos siete años la organización ha tenido un balance positivo. Eso es bueno porque es lo que cuesta más.A futuro tenemos que repensar la estrategia de financiación, siendo un poco más creativos e innovadores con los mecanismos de captación de fondos. La cena de gala sigue siendo nuestro evento de recaudación por excelencia y tenemos que trabajar en la propuesta de valor para los comensales que van y están dispuestos a pagar para ayudar a la causa, pero al mismo tiempo disfrutar de una cena de gala que tenga valor por sí misma.





¿Cuánto pesan las mentorías en el éxito de una empresa?

Mucho. Uno no tiene que perder de vista que el éxito o fracaso de un emprendimiento depende del emprendedor. Cuando uno da exactamente con el mentor que necesita, se genera una sinergia y una magia únicas. No es todo positivo, porque el mentor hace que el emprendedor se empiece a cuestionar ciertas cosas. A veces las mentorías deben ser duras y el mentor tiene que preguntar aquellas cosas que el emprendedor no quiere que le pregunten.





¿Qué hace falta para que la cultura emprendedora siga creciendo en Uruguay?

Estoy convencido de que el próximo paso debería ser un aporte del lado del gobierno, tomando como ejemplo la ley de emprendedores de Argentina, en donde podés abrir una sociedad de emprendimiento (un tipo societario nuevo) en 24 horas, que también genera incentivos desde el punto de vista fiscal para los inversores. Necesitamos desarrollar un ecosistema de inversores ángeles e instituciones. Quizá las organizaciones del ecosistema deberíamos formularlo de forma más integral.

Algo que también le va a hacer bien a Uruguay, a raíz de Pedidos Ya, es seguir generando casos de empresas exitosas. Emprendedores que en determinado momento salen a cotizar en bolsa y crecen demuestran que en Uruguay si se puede emprender y se puede competir con empresas fuertes.