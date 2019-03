"La gente que reparte dinero creyendo que todo puede comprarlo me genera rechazo y cierto desprecio"

Aunque militó en su juventud en la Lista 99 de Hugo Batalla, Mónica Bottero se decidió por el periodismo y dejó de lado la política partidaria temprano. Como periodista integró la redacción de El Día, el semanario Brecha, fue cronista de la agencia cubana Prensa Latina y colaboró con varios medios internacionales desde Uruguay. En 1988 se sumó al equipo del semanario Búsqueda y creó la revista Galería en el 2000. Fue directora de esa publicación hasta mediados de 2017, cuando abandonó el semanario después de casi 30 años. Su carrera como periodista continuó como panelista en el programa Todas Las Voces de Monte Carlo y terminó en la revista Noticias en Uruguay, de la que fue directora hasta finales de febrero.

El senador y candidato a la Presidencia por el Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, le propuso sumarse a las filas del partido y Bottero aceptó. En la entrevista con El Observador confesó que siempre votó al PI y que con Mieres tiene "grandes coincidencias en la forma de ver el mundo". Además criticó con dureza al precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori.

¿Cómo se da la llegada al Partido Independiente y esa charla en la que Pablo Mieres le propone tener un rol activo en la agrupación?

Fue hace tiempo. Él me venía planteando la posibilidad de acercarme y yo siempre le explicaba que mi tarea como periodista profesional me lo impedía, además de que realmente no estaba pensando en hacer política. Tenía el switch de periodista y cuando tenés ese switch ves todo de afuera, por más que cuando tenés que ir a votar, votás. Y cuando le dije que me iba de Búsqueda y Galería ahí sí me dijo: "¿Nunca pensaste en hacer política en serio?". Yo le largué la carcajada, le dije: "¿De qué me estás hablando?". De a poquito, me fue convocando para hacerme consultas. El hecho de haber estado en Todas las Voces me hizo volver a tener un interés en la política partidaria nacional. Creo que estamos en una coyuntura donde es relevante poner tu voz, es relevante militar. Cuando estás en un contexto, como el de los primeros años del FA, donde era como más hegemónico el discurso se hizo como más aburrido, entre comillas, hacer política. Había un entusiasmo, una esperanza y una necesidad también de darle una oportunidad a la izquierda de gobernar. Hoy estamos en un momento en el que necesitamos cambiar de signo.

Mieres en su presentación se refirió a una militancia silenciosa de su parte, producto de la profesión, ¿cuándo empezó esa militancia?

Él lo que dijo es que él intuía que yo los acompañaba con el voto. Y sí, era así. Pero mi voto nunca lo supo nadie, nunca se lo dije a nadie, nunca tampoco me lo preguntaron porque era el voto de un ciudadano privado que no cambiaba nada. Profesionalmente no lo podía hacer ni tampoco creo que lo haya reflejado en mi trabajo.

Era un apoyo entonces por el lado del voto

Lo que pasa es que con Pablo nos conocemos hace treinta años cuando todos estábamos a los 20 años saliendo de la dictadura y en un espacio político parecido, porque yo estaba en la Lista 99. Entonces, habíamos tenido diálogos y teníamos grandes coincidencias en la forma de ver el mundo. Él leía mi columna en Galería, me veía en TLV, y muchas veces me decía: "Parece que te hubiera dado línea el partido cpn las cosas que decís". Y yo decía: "Bueno, me preocupa, porque la verdad es que no me la daban ni yo la pedía". Pero evidentemente, naturalmente, se dio así.

¿Por eso el acercamiento al PI y no así a otros partidos?

Nunca hubiera hecho política en otro partido, porque este es un partido donde además de tener amigos, hay personas en las que confío como legisladores. Ahora están saliendo números, acaban de sacar el índice de esfuerzo parlamentario y Pablo está primero.

En un Hablemos de Política del portal Ecos dijo, a fines de 2017, que no creía que la oposición estuviera lista para gobernar porque no lograba transmitir sus mensajes muy bien a la ciudadanía. ¿Sigue pensando eso? ¿Incluía al Partido Independiente?

No incluía al PI. Me refería, más que nada, al Partido Nacional y a su responsabilidad como mayoría de la oposición de tener una actitud más vigorosa y más propositiva sobre algunos temas. Entiendo, mirándolo de adentro, que es muy difícil también a veces hacer oír tu voz cuando tenés mayoría del oficialismo en el Parlamento. De todas maneras, lo que creo es que hay una dificultad para manejar las herramientas de la comunicación para que se conociera, por ejemplo, cuántas comisiones investigadoras se pidieron. Porque a veces dicen: "ay, los políticos no investigan nada". El tema es que todos los pedidos de investigadoras y los pedidos de informes ya ni siquiera los contestan. Creo que la comunicación está subvalorada en las organizaciones políticas hacia afuera. Siempre hubo un trato, sobre todo los parlamentarios, muy espontáneo con los periodistas por el tamaño del Uruguay. Y al no estar profesionalizada esa comunicación, a la gente no le llegan adecuadamente todos los mensajes que le deberían llegar.

¿A qué electorado cree que le debe hablar el PI para estas elecciones, cuando se habla mucho de los frenteamplistas desencantados que podrían mover la aguja?

Tenemos que ser dignos del frenteamplista desencantado, ese es el tema. Nos gustaría que nos tomaran como opción porque somos un partido de centro-izquierda que levanta las banderas de la democracia con equidad social y eso lo compartimos con el frente. Por algo, además, prácticamente todos los dirigentes del PI fueron integrantes del FA o empezaron su vida política ahí. No estamos de acuerdo con el apoyo a gobiernos autoritarios con supuesto signo de izquierda. Empezando por Cuba, siguiendo por Venezuela y todos los parientes que hubo: los populismos de América Latina.

¿Por qué decía que deben ser dignos?

Porque tenemos que hacerle propuestas que le resulten interesantes, tenemos que lograr comunicarlas bien, tenemos que ser una propuesta que resulte atractiva. El frentista desencantado es un ciudadano que viene castigado, que tuvo muchas ilusiones, que confió y que después se fue decepcionando. Creo que eso es natural cuando hay tres gobiernos consecutivos. Esa persona va a venir con una actitud de mucha más exigencia para ver a quién le va a dar su voto porque además viene con el dolor, que le está diciendo que vote en blanco. Y nosotros lo que queremos es calmarles el dolor.

¿Y cree que ese electorado puede estar más cerca del PI que del PN o el PC?

Hay un sector que puede haber tenido una gran simpatía con el proyecto de Talvi, que tiene diferencias con el nuestro, porque nosotros venimos de otra tradición y además él tiene la estructura del PC que tiene su historia y su cultura, que no es la nuestra. Pero puede haber habido ahí una visión de alguien eficiente, con un proyecto claro, una persona confiable. El tema es que la irrupción de Sanguinetti, de alguna forma, quizás los asustó un poco a ese sector. Y el otro sector que podía ser, quizás el sector wilsonista del PN y que se identifica con Larrañaga, me parece que con este tema de la propuesta de reforma por la seguridad los debe haber corrido un poco también.

Hace unos días llamó la atención un tuit que escribió sobre una nota de Juan Sartori que hablaba de las estrategias que utilizó siendo dirigente de UAG para captar inversiones

La gente que cree que agarra una billetera, la saca y empieza a repartir dinero creyendo que todo puede comprarlo me genera rechazo y cierto desprecio. Quizás es un poco soberbio de mi parte decir eso, pero es lo que me genera. Lo rechazo con la piel. La gente que cree que hay cosas que se pueden comprar con dinero y además se hace lo que no es. ¿Por qué te vas a hacer que sos del pueblo y tomás mate y vas al fútbol si tu vida no fue esa? En ese sentido, respeto mucho una actitud que tuvo Luis Lacalle Pou cuando le dijeron: "Si querés ser presidente, mudate de La Tahona". Y él dijo: "No. No me voy a mudar de La Tahona, por qué me voy a mudar para mostrar que soy lo que no soy". Valoro más eso y no esa cosa de querer mostrar lo que no sos. Lo que hice en realidad fue comentar una nota de El Observador que explicaba cómo había hecho él para conseguir a los inversores, qué pasó una vez que los tuvo y qué hizo con la empresa. Al final, hice otro comentario que quizás no se entendió que fue: "Y sí, se puede ser rico y robar". Esto es por esos spots que están saliendo en la tele disfrazados de convocatoria a un acto pero que son notoriamente publicidad electoral encubierta e infrigiendo la ley electoral. También, lo mismo, porque tenés billete lo podés hacer. En el spot salen un montón de personas de condición muy humilde que evidentemente no lo están haciendo espontáneamente. Lo pueden pensar espontáneamente, pero están en el aviso por algo. Y dicen: "Este señor, como tiene mucho dinero no nos va a robar. Y yo confío en él porque él no necesita el dinero de los uruguayos, entonces no nos va a robar". Y eso se repetía en la publicidad muchas veces, lo cual me generó enojo, porque no es así. Tenemos que explicar y divulgar que la historia está llena de tipos que asumieron el poder siendo millonarios y que no solamente robaron, sino que lo que más me preocupa es que son outsiders que llegaron porque tenían dinero para pagarse la campaña y después los valores democráticos y todo un montón de cosas las dejaron a un costado, porque había una ambición personal detrás. El caso de Trump está muy claro.