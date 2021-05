MayThe4thBeWithYou: qué pasa en el día de Star Wars y por qué se celebra

Hoy las redes sociales, en especial Twitter, están tomadas por un hashtag que, al menos por un día, desplaza al coronavirus y sus variantes: #MayTheFourthBeWithYou. El juego de palabras –que podría traducirse como "Que el cuatro te acompañe" y que, a la vez, suena a "Que la fuerza te acompañe"– remite exclusivamente a la saga de Star Wars y enmarca el llamado "día de Star Wars", una fecha en que fanáticos de todo el mundo celebran el universo creado por George Lucas en 1977 y en el que, de vez en cuando, los estudios propietarios de la marca hacer lanzamientos relacionados con la franquicia.

Durante todo el día, los seguidores y las cuentas especializadas se dedican exclusivamente a hablar de la historia de los Skywalker, a postear videos y recordar, entre otras cosas, sus momentos favoritos. Este año, claro, ni el Día de Star Wars ha quedado fuera de la pandemia, y por eso varios han hecho referencia a la situación con imágenes o memes alusivos.

¡La Fuerza llegó a Google! ✨



¿Ya vieron lo que pasa al buscar "Star Wars Day" o "May the 4th"? 👀#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/YQ773G2Pfw — Google Argentina (@googleargentina) May 4, 2021

Para festejar #MayThe4thBeWithYou, aquí le dejo Path of the Jedi (2008), primer juego oficial de Star Wars creado en Uruguay.



Nota al pie: todo el mundo cree que me gusta Star Wars. Nunca me gustó particularmente, pero nos divertimos (y sufrimos!) mucho haciendo este juego. pic.twitter.com/E5tQ41ADSi — Gonzalo Frasca #YoMeVacuno 😷 (@frascafrasca) May 4, 2021

Es curioso que toda la festividad provenga de una carta de felicitaciones que recibió nada más ni nada menos que Margaret Tatcher en 1979, cuando fue elegida como primera ministra británica. Dos años después del estreno de la primera película de la saga, el Partido Conservador inglés le envió sus felicitaciones a la flamante líder de Inglaterra a través de una página en el London Evening News en el que ponía, justamente, "May the 4th be with you". Con los años, los fanáticos de Star Wars adoptaron la fecha y a esta altura está casi que institucionalizado.

Este año la gran novedad es el estreno de una nueva serie ambientada en este universo, que desde 2012 pertenece al imperio Disney. Se trata de la serie animada The Bad Batch, cuyo primer episodio se estrenó hoy en la plataforma Disney+, y que desde este viernes 7 continuará con un nuevo episodio cada semana. La serie es la continuación de otra de las producciones animadas de Star Wars, The Clone Wars, y sigue a un grupo de soldados clones escapando del maligno Imperio Galáctico cuando este acaba de formarse.

También se estrenó el cortometraje El despertar de la siesta, que cruza a Los Simpson con Star Wars, protagonizado por Maggie Simpson y que la ubica en una guardería temática.

En una guardería muy, muy lejana ... pero aún en Springfield.



Maggie Simpson: El Despertar de la Siesta.



Disponible 4 de mayo. Solo en @DisneyPlusLA #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/1235F4Ojp8 — Star Wars (@StarWarsLA) May 3, 2021

Además, y a modo de curiosidad, el canal de YouTube argentino RaroVHS, dedicado al rescate y publicación de viejos casetes de video, publicó un video en el que muestra las primeras ediciones publicadas en ese país de las tres películas originales, Una nueva esperanza, El Imperio contraataca y El retorno del jedi.