Con austeridad eligió recorrer su gestión el presidente de Nacional, José Decurnex, desde que los socios le confiaron el club en diciembre de 2018. Obligado por los apremios económicos y las circunstancias que rodeaban a la institución, desarrolló un plan con el que ajustó las cuentas, reorganizó la administración y midió cada peso que invirtió. Así, redujo los presupuestos a números nunca vistos en el club y mantuvo la calidad deportiva. La pasada semana el plantel consiguió el bicampeonato en el Uruguayo.

Este lunes en Los Céspedes, el plantel de Nacional comienza la preparación para la temporada 2021 con nuevo entrenador, Alejandro Cappuccio, y con siete refuerzos, con la opción de un octavo (Camilo Cándido), y con un número de jugadores que hasta ahora no habían llegado en un período de pases en la actual administración.

¿Qué ocurrió? ¿Nacional abrió la billetera? ¿Decurnex tiró la chancleta en su último año para ganar el tricampeonato y procurar llegar a niveles más altos en la Libertadores?

Camilo dos Santos

José Decurnex y Alejandro Balbi

Nada de eso. Desde el club informaron a Referí que con los siete jugadores que llegaron en el actual período de pases, incluido el argentino Andrés D'Alessandro, tienen que desembolsar menos dinero que con los 10 futbolistas que se fueron en diciembre.

Al finalizar el pasado año y después del escándalo, cuando encontraron mujeres en el hotel en el que concentraban en la burbuja de la Libertadores, una decena de futbolistas no renovaron contratos. Algunos porque el área deportiva ya había decidido que no iban a continuar en el club, otros porque debían retornar a sus clubes debido a que vencían los préstamos y unos porque fueron responsables de aquel episodio que alteró la paz del club.

Nacional nunca explicó cuál fue la situación de cada jugador. Lo que aconteció fue que dejó libre a 10 jugadores. Al único de los que vencía el contrato el 31 de diciembre y le renovó fue a Felipe Carballo. El volante, jugador de la cantera, renovó con el club a través de un contrato a tres años, en una apuesta de la institución a promoverlo como referente futbolístico, le mejora el salario cada temporada y además se quedó con un 50% de la ficha. Un 20% que aún mantenía Nacional y un 30% que cedió el jugador tras quedar libre de Sevilla.

A quienes no les renovó: Luis Mejía y Ayrton Cougo, quienes se fueron del club unos días del final del año pasado y a Gonzalo "Chory" Castro, Sebastián "Papelito" Fernández, Santiago Rodríguez (pidió pase para City Torque, que había comprado su ficha en noviembre), Rodrigo Amaral, Mathías Suárez, Claudio Yacob, Miguel Jaquet y Agustín González.

Tras esa decisión de Decurnex, resistida en el club pero dijo que la adoptaba porque debía "preservar los valores históricos" del club, Nacional redujo US$ 150.000 y bajó su presupuesto mensuales del plantel principal a US$ 350.000.

Esos números no se iban a sostener toda la temporada 2021, eran el resultado de una situación circunstancial. De todas formas, le permitió a Nacional ahorrar US$ 450.000 entre enero y marzo, afrontar el Clausura y las finales del Uruguayo con la mayoría de jugadores juveniles, formados en la cantera y retener el título, con el que obtuvo el bicampeonato.

En el medio, sufrieron sobresaltos porque a falta de dos fechas para el final y tras perder con Danubio y Liverpool, este último partido 4-0 en el Gran Parque Central, fue cesado el entrenador Jorge Giordano.

Ahora, en el inicio de una nueva temporada, Nacional suma siete refuerzos.

Los argentinos Andrés D'Alessandro y Leandro Fernández, Patricio Gregorio, Angelo Gabrielli, Christian Almeida, Maximiliano Cantera y Facundo Píriz. También se puede sumar este lunes Camilo Cándido.

El caso del lateral es una negociación que lleva adelante el presidente. Nacional comprará el 70% de la ficha que pertence a Liverpool (30%), Rampla (30%) y Juventud de Las Piedras (40%). Además, el jugador tiene contrato con Liverpool hasta el 30 de junio.

¿Por qué se renovó de esta forma y quién lo decidió?

La evaluación que hizo la gerencia deportiva de Nacional con la comisión de fútbol fue, según explicaron desde el club, que tienen un plantel joven y que carecían de jugadores con experiencia para afrontar la doble competencia de Copa Libertadores y Campeonato Uruguayo.

Además, pusieron otros elementos en la balanza: entienden que para que los jóvenes del club puedan crecer y consolidarse, necesitan otro jugador con mayor recorrido que sirva como competencia para elevar el nivel.

En los tricolores utilizan el ejemplo de Palito Pereira-Matías Viña, en 2019, para sostener esa teoría.

Cuando Palito llegó al club, Viña era un proyecto juvenil de los tricolores. En pocos meses, el exjugador de la selección se transformó en un ejemplo y en un futbolista de consulta permanente para Viña. A medida que avanzó el año, Palito Pereira perdió la titularidad a manos del juvenil, Viña fue el mejor jugador del Uruguayo 2019 y al final de la temporada fue transferido a Brasil por el que siguen recibiendo ingresos y se quedarán con el 30% de la ficha en una futura transferencia.

Esto es lo que quieren repetir en este 2021 con la llegada de tantos jugadores.

¿Quiénes decidieron esta política deportiva?

La determinación de recorrer este camino forma parte del proyecto deportivo que elaboró y dejó por escrito Jorge Giordano.

Diego Battiste

Iván Alonso y Jorge Giordano

Giordano e Iván Alonso, los responsables del área deportiva hasta marzo, resolvieron las primeras contrataciones. Incluso, la llegada de D'Alessandro se produjo por el vínculo del argentino con el exgoleador y con Álvaro Recoba, entrenador institucional y, ahora, asistente técnico del primer equipo.

El área de fútbol del club que tomaba las decisiones además de Giordano y Alonso la integraban los dirigentes Decurnex, Alejandro Balbi y José Fuentes.

Leonardo Carreño

José Fuentes

Desde la llegada de Álvaro "Chino" Recoba, Alonso primero compartió decisiones con el Chino, pero luego empezó a perder espacios. Y desde que no está más Giordano, el lugar técnico lo ocupa el nuevo secretario técnico, Sebastián Taramasco.

Ahora, quienes deciden en Nacional sobre los asuntos de integración del plantel y designación del técnico son Decurnex, Balbi, Fuentes, Taramasco y Recoba.

Nacional Álvaro Recoba

La aspiración de estos cinco, además de Giordano y Alonso en su momento, fue incorporar un lateral derecho (Gabrielli), uno izquierdo (Almeida), un delantero (Fernández) y un volante porque Gabriel Neves será transferido en cualquier momento y el aporte de Rafael García será cada vez más reducido. Para este último puesto llegaron dos, Cantera y Píriz.

El caso de Gregorio, ex Villa Española, es una apuesta a futuro que hace el club. Jugará en Tercera y alternará en Primera.

Con los siete futbolistas contratados, Nacional incrementa US$ 100.000 su presupuesto, explicaron desde el club. Si se suma Cándido aumentará a US$ 110.000.

El presupuesto con el que arrancará el tricolor la temporada 2021 será de US$ 450.000 al mes.

En etapas, Nacional fue cumpliendo el objetivo. De 2018 a 2019, redujo el promedio mensual del plantel profesional de US$ 1.100.000 a US$ 680.000. En 2020 lo redujo a US$ 560.000. En enero, con los contratos que no renovaron redujeron a US$ 350.000, y ahora inician la temporada 2021 con US$ 450.000.

¿Cuánto le sale D'Alessandro a Nacional?

Desde el club informaron que no pueden brindar detalles sobre el contrato confidencial de D'Alessandro, sin embargo explicaron que el tope salarial de los tricolores es de US$ 30.000, tienen un solo contrato, el del capitán y goleador Gonzalo Bergessio, en ese nivel, y que el del refuerzo que consiguieron para esta temporada "está alejado" del techo salarial.

Definieron el pase de D'Alessandro como una oportunidad que se dio y que no podían desaprovechar.

A comienzos de 2020, Diego Forlán quiso acercar al argentino (con quien tiene una gran amistad), a Peñarol pero no lo consiguió porque aún tenía contrato con Inter.

El pase de Cándido le cuesta caro a Nacional

Si finalmente se cierra el acuerdo por la llegada de Cándido a Nacional, desde el club informaron que no será "nada barato", y que implica una inversión importante para la institución.

Nacional quiere comprar el 70% de la ficha, que se reparte entre tres clubes (Liverpool 30%, Rampla 30% y Juventud de Las Piedras 40%).

Los albos deben desembolsar una parte del pago en efectivo, informaron que es un monto menor del total de la operación, y se comprometen a pagar en cuotas el resto de la transferencia.

C. Dos Santos

Camilo Cándido

Para los presididos por Decurnex esto lo toman como una inversión. Pretenden mostrar a Cándido en la Libertadores, utilizarlo esta temporada para ganar el tricampeonato y negociarlo al exterior.

El de Cándido será la segunda vez en estos tres años que Nacional paga dinero por un jugador. Los demás jugadores que llegaron en estos 28 meses de gestión de Decurnex llegaron sin cargo para el club.

Anteriormente solo compraron una parte de la ficha de Hugo Magallanes, de Cerro Largo. El negocio no resultó como imaginaban. Estuvo en 2019 en el club, en 2020 volvió a Cerro Largo y en diciembre salió a préstamo a Querétaro de México.

Es por todo esto que en Nacional entienden que no abrieron la billetera y que Decurnex no tiró la chancleta en su último año de gestión como presidente.