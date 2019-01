"Papá, qué miedo que tengo": el audio de Sala antes de que su avión desapareciera

En las últimas horas se difundió el audio de WhatsApp que el futbolista argentino Emiliano Sala envió a sus amigos cuando atravesaba el Canal de la Mancha rumbo a Gran Bretaña en un pequeño avión que desapareció.

"Estuve acá en Nantes, haciendo cosas y cosas y cosas y no termina más, no termina más", dijo el deportista mientras bostezaba por el cansancio, poco antes de entrar en tema y contar lo que estaba pasando. Sala se dirigía a Gales para comenzar a entrenar con el nuevo club con el que había firmado, el Cardiff City."Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parce que se está cayendo", dijo de repente. De fondo, puede escucharse el sonido del motor de la aeronave.

"¿Cómo andan ustedes hermanitos, todo bien?", preguntó Sala a continuación, para luego, sin rodeos, soltar la advertencia: "Si en una hora y media no tienen novedades mías... No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben". Y, tras un breve silencio, expresó su estado de ánimo final: "Papá, qué miedo que tengo", dijo.

Hacía solo tres días que el argentino Emiliano Sala había firmado el contrato más lucrativo de su carrera tras convertirse en el fichaje récord en la historia del Cardiff City FC, un equipo que lucha por sobrevivir en la Premier League inglesa. El futbolista había regresado a Nantes, en el noroeste de Francia, para despedirse de sus compañeros tras completar su traspaso el pasado sábado.

Sala era uno de las dos personas que viajaban en el avión que despegó a las 19:00 h. del lunes pero que nunca aterrizó en Cardiff, donde tenía previsto sumarse a los entrenamientos del equipo de cara un posible debut contra Arsenal la próxima semana.

Era el sueño hecho realidad para un jugador que nació el 31 de octubre de 1990 en la provincia de Sante Fe, Argentina, pero que tuvo que emigrar de adolescente para forjase una carrera en el mundo del balón.

Esa oportunidad le llegó cuando ingresó al Club Proyecto Crecer para formar parte en un programa impulsado por el Girondins de Burdeos.

"Hay una posibilidad con el Proyecto Crecer en San Francisco para probarse y él siempre anduvo bien. Desde los 16 años se fue para allá y a los 18 le hicieron contrato y después siguió, siempre para adelante", le dijo su padre, Horacio Sala, al canal argentino C5N conmocionado por las noticias sobre su hijo.

La búsqueda, que continúa este miércoles pese a una interrupción al comienzo por las condiciones climáticas de la zona, todavía no dio resultado.