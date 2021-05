"Para un amigo" y "sueldos bajos": las excusas de los alcaldes cuyas parejas salieron sorteadas en jornales solidarios en Cerro Largo

Las esposas de dos alcaldes nacionalistas de Cerro Largo fueron seleccionadas por sorteo entre los 15 mil cupos disponibles para los jornales solidarios. El intendente del departamento, José Yurramendi, pidió a la coordinadora de alcaldes del departamento que le solicite a Héctor Órtiz y Víctor Noda, alcaldes de Quebracho y Las Cañas respectivamente, que sus parejas renuncien al cupo que se les otorgó, informó La Voz de Melo.

Órtiz a dijo El Observador que el pedido del intendente les fue comunicado en la noche de este miércoles. Su esposa decidió inscribirse porque "estaba sin trabajo en ese momento". "Usted sabe que los sueldos de nosotros, de las alcaldías chicas no es mucho, a mi señora le gusta trabajar y se inscribió por eso", explicó.

"No era por sacarle el lugar a nadie. (...) Yo, para mí, fue mal informado. Debía haber una información nacional de que las señoras de los alcaldes no podían participar en el sorteo", consideró. Destacó que su esposa no está obligada a renunciar "porque la ley la ampara" -el director de Recursos Humanos de la comuna Ignacio Ubilla, afirmó a La Voz de Melo que el proceder no fue ilegal-, pero no quieren "problemas".

"Quiero dejar claro a toda la población que no ha habido una razón de interés más que la razón de mi señora de trabajar", aseguró.

El intendente Yurramendi dijo a El País que entiende que las esposas de los alcaldes deben renunciar a sus cupos "por un tema de ética y transparencia pública".

El caso de Víctor Noda es distinto. El alcalde de Las Cañas afirmó en diálogo con El Observador que él mismo fue el que agendó a su esposa para luego darle el cupo a Sergio Silvera, un amigo personal del jerarca. Noda argumentó que se "crío" con Silvera. "Tiene cuatro gurises, la mujer y él y están comiendo con una canasta que se les da", lamentó.

"Yo fui el que la agendé, le expliqué más o menos cómo era y me dijo '¿vos me agendaste?' y le dije 'sí, yo te agendé, total entre todos los que son no vas a salir sorteada'. Ella quedó ahí y me dijo 'si salgo sorteada le doy el lugar a otro que precise'", relató.

"Lo tenemos a Sergio Silvera y lo tenemos a otro que es el hermano de Sergio Silvera que la está pasando muy mal acá en la zona y dijimos 'ta, le damos el lugar a alguno de ellos y listo'. Resulta que cuando llega el sorteo no era así como yo decía, porque estaban los suplentes. Entonces ta, igualmente renunció", agregó.

Si un sorteado desiste del puesto, se le otorga inmediatamente al siguiente en la lista. No queda a discreción del benficiado quién será el destinatario de ese cupo libre.

De todas formas, indicó que le dará "una posibilidad dentro del municipio porque es uno de los que realmente necesita y no salió sorteado".