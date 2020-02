"Peñarol no puede ser sancionado por lo sucedido con el hincha de Flamengo"

El delegado de Peñarol en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Juan Antonio Rodríguez, habló con Referí respecto a si el club aurinegro es pasible de alguna sanción luego del reciente fallecimiento del hincha de Flamengo tras los enfrentamientos con seguidores mirasoles en Rio de Janeiro el año pasado cuando se enfrentaron por la Copa Libertadores de América.

“Peñarol no puede ser sancionado por ese evento. Porque fue previo al partido y no aplica la responsabilidad objetiva de los clubes que está prevista para otros casos. Este fue un evento aislado, en horas de la tarde, con mucha distancia temporal y en kilómetros con respecto a donde se jugó el partido”, explicó Rodríguez.

En su momento, el presidente de Peñarol, Jorge Barrera denunció ante la Conmebol que la Policía de Rio de Janeiro no estuvo acorde con el protocolo de seguridad respecto a lo que se había hablado previamente al encuentro y encabezó una delegación que estuvo en permanente contacto con el consultado uruguayo en Rio de Janeiro, así como al embajador de Brasil en Uruguay, le transmitió el malestar y rechazo a la forma en como procedió el operativo policial, tanto para hinchas, como para jugadores.

Leonardo Carreño

“Sí, Peñarol denunció que la Policía violó el protocolo. El procedimiento fue ir en Maracaná con una motito y un coche como escoltas", agregó el delegado aurinegro quien precisamente estuvo presente en esa ocasión en Rio de Janeiro.

Rodríguez recordó: "Quedamos regalados, de suerte no pasó nada. Eso fue lo que quería denunciar el club y lo hizo ante la Conmebol. El trato recibido por la Policía Federal brasileña fue lamentable. No sé si esto estuvo relacionado o no. Lo cierto es que cuando llegó la hora de ir al partido, de todo lo que habían prometido en la reunión de seguridad en la coordinación del encuentro a las 11 de la mañana a la que yo fui, no cumplieron nada".

Y añadió: "No sé qué pasó. No sé si ese lamentable operativo de seguridad estuvo relacionado con lo que pasó en Leme con los incidentes previos en esa tarde,o sin ello, hubieran hecho lo mismo igual. Pero reitero que salimos del hotel regalados hacia Maracaná”.

Según pudo saber Referí, de los tres implicados que estuvieron detenidos en Brasil por este caso, dos regresaron hace dos semanas a Montevideo ya que la Justicia brasileña falló a favor de la petición de regresó al país, en tanto uno de ellos aún permanece en el país norteño a la espera de una resolución judicial definitiva.