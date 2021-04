¿Por qué los Oscar no terminaron con el premio a Mejor película?

La ceremonia de los Oscar del pasado domingo fue rara y sobre todo, aburrida. Pero uno de los momentos más comentados y que más sobresaltos provocó fue la decisión de entregar el premio a Mejor película antes que los galardones a Mejor actriz y actor. Lo habitual es que el premio al filme más destacado por la Academia sea el que cierra la velada pero, esta vez, los organizadores decidieron ir contra esa tradición, lo que provocó que la ceremonia tuviera un final anticlimático y abrupto, cuando Anthony Hopkins se impuso como Mejor actor, y no estaba en la ceremonia.

Ese cambio marcó la primera vez desde 1972 en la que el premio a Mejor película no cierra la ceremonia. En aquella ocasión, fue porque Charles Chaplin recibió un premio honorario por su trayectoria. Esta vez, la decisión tuvo que ver con una apuesta de parte de los responsables de la entrega de premios. Y la apuesta, sin embargo, fue perdida.

Rob Mills, uno de los jerarcas del canal estadounidense ABC, que transmite la ceremonia en ese país, explicó a la revista Variety que la ceremonia "no se suponía que fuera a terminar con alguien que no estaba presente. Fue un riesgo calculado, pero creo que igual tuvo efecto porque todo el mundo terminó hablando de eso", consideró. "Creo que hay gente que pensó que se había perdido algunos premios, o que dijo 'esto es una locura'. Hay gente que se molestó, a otros les encantó y ese era el punto, que no generara apatía".

Lo más interesante de los dichos de Mills es lo primero, en lo que reconoce que la intención de los realizadores de la gala era cerrar con el premio a Mejor actor confiando en que el premio iría para Chadwick Boseman, el actor conocido por interpretar al superhéroe Pantera Negra, fallecido en 2020 y que estaba nominado por su trabajo en La madre del blues.

De hecho, se permitió una flexibilización en las reglas de la ceremonia para permitir que la viuda de Boseman subiera al escenario a recibir el premio en su honor (en caso de que el premiado no esté en el evento, no se permite que lo reciban colegas o amigos, sino que lo recibe la propia Academia), y cerrar así la ceremonia con un momento emotivo, pero eso no ocurrió.

Los votantes optaron por premiar el trabajo de Hopkins en El Padre, y el actor, que estaba durmiendo en su Gales natal, agradeció el galardón a través de un video en Instagram el día siguiente, y confirmó que ni siquiera los organizadores saben quién va a ganar de antemano.