¿Por qué Nacional tiene todo para avanzar e ilusionarse con la Libertadores?

Nacional volverá a la Copa Libertadores en la nueva normalidad del fútbol continental y en un escenario en el que no debería tener excusa para no avanzar: en las próximas dos semanas se medirá ante dos rivales que no juegan desde el mes de marzo, cuando se detuvieron las competencias de Conmebol y las ligas de cada país por la llegada de la pandemia.

Primero lo hará ante Racing de Avellaneda este jueves en Buenos Aires y a la semana siguiente viajará a Venezuela para jugar ante Estudiantes de Mérida, al que ya le ganó 1-0 en el Gran Parque Central por la primera ronda. Leé también Un empate que despertó malos recuerdos del anterior ciclo de Munúa Un equipo más afinado El equipo de Gustavo Munúa lidera el Grupo F de la copa con 6 puntos tras ganarle a Alianza Lima en Perú, el otro rival de la serie, y a los venezolanos en Montevideo. Leonardo Carreño Si bien los tricolores tienen puntaje perfecto en la Libertadores, en aquel entonces, antes de que se parar el fútbol, Nacional estaba en medio de un mar de dudas por su participación a nivel local, tras haber perdido la Supercopa y comenzar muy mal el Apertura. A nivel de encuentros oficiales, las únicas victorias en los seis partidos que disputó en ese momento fueron por la copa. Hoy la realidad es otra, acorde a lo que se espera de Nacional. Tras la vuelta luego del parate, los tricolores están invictos, con tres empates y cinco victorias. En esos ocho partidos, Munúa encontró la base del equipo que tiene una columna vertebral con Luis Mejía, hoy lesionado, o Sergio Rochet, Agustín Oliveros, Gabriel Neves y Gonzalo Bergessio. Leonardo Carreño Además, también hay nombre que se repiten, como Mathías Suárez o Armando Méndez en la banda derecha o Ayrton Cougo en el lateral izquierdo. Junto a Neves, el DT ha colocado al argentino Claudio Yacob, quien por su pasado en Racing sabe bien lo que es jugar en Avellaneda, aunque esta vez será sin público, o a Felipe Carballo. Mientras que en el ataque, son a Bergessio, Gonzalo Castro y Santiago Rodríguez son nombres cantados en este momento. A nivel de juego, es superior al del mes de marzo, cuando Nacional pasaba mal cuando lo atacaban. Hoy el equipo de Munúa puede pasar alguna zozobra defensiva, pero ha mejorado en ofensiva, con mayor generación de fútbol y contundencia. L. Carreño Los números muestran esa mejoría. En los seis partidos oficiales precoronavirus recibió más goles de los que anotó, hizo 8 y le hicieron 10 (contando los dos en el alargue de la final de la Supercopa) mientras que en la vuelta del fútbol marcó 16 y recibió 7. La única contra que puede tener Nacional es la acumulación de partidos por la seguidilla con la que volvió el Apertura. Habrá que ver como administra Munúa a su equipo este fin de semana, ya que el jueves ante Defensor Sporting varios jugadores terminaron notoriamente cansados. La ventaja tricolor Cuando este jueves reciba a Nacional en el Cilindro, Racing volverá a jugar un partido oficial luego de su último encuentro, el 15 de marzo ante Aldosivi, antes de que se parar ael fútbol de la AFA. “Hay una desventaja marcada en el tiempo de preparación con los rivales”, dijo el DT de Racing, Sebastián Beccacece, el pasado 8 de agosto, cuando su equipo se aprontaba para volver a entrenar. La Academia llegará al partido frente a los tricolores sin poder realizar amistosos ante otros clubes debido a que no están autorizados en Buenos Aires. @RacingClub Racing sigue entrenando en grupos y solo en los últimos días espera poder recibir la autorización para jugar en formato 10 contra 10, ya que aún no hay permisos para hacer un 11 contra 11, algo que les ha parecido insólito a los entrenadores argentinos. Para peor, esta semana se confirmaron dos casos positivos de Covid-19 en el plantel, los del lateral Iván Pillud, uno de los capitanes, y el del juvenil Lucas Núñez. Ellos no estarán el jueves y el club controlará también a los jugadores Cvitanich, Sigali, Soto, Miranda, Mena, Garré, Reniero y Martínez, quienes estaban en su grupo de trabajo y que, al igual que todo el plantel, fueron sometidos a hisopados este viernes. Leonardo Carreño A la semana siguiente, los tricolores viajarán a Venezuela para enfrentar a Estudiantes de Mérida, cuyo último partido fue el del 12 de marzo ante Nacional en el Parque. El equipo venezolano tiene a su técnico, el argentino Martín Brignani, varado en Mar del Plata y se preparaba para dirigir los partidos por teléfono. Líder del grupo y con rivales inactivos, los tricolores tienen todo para pasar la fase y, por qué no, ilusionarse con lo que le pueda tocar en el futuro, en una Copa Libertadores anormal que está y estará marcada por la pandemia. La lista de buena fe de 40 jugadores 1 Sergio Rochet 2 Mathías Laborda 3 Renzo Orihuela 4 Agustín Oliveros 5 Claudio Yacob 6 Joaquín Sosa 7 Brian Ocampo 8 Gabriel Neves 9 Gonzalo Bergessio 10 Rodrigo Amaral 11 Gonzalo Castro 12 Luis Mejía 13 Santiago Cartagena 14 Joaquín Trasante 15 Ayrton Cougo 16 Emiliano Martínez 17 Agustín González 18 Sebastián Fernández 19 Alfonso Trezza 20 Felipe Carballo 21 Guzmán Corujo 22 Mathías Suárez 23 Santiago Rodríguez 24 Felipe Gedoz 25 Guillermo Centurión 26 Armando Méndez 27 Miguel Jacquet 28 Pablo García 29 Thiago Vecino 30 Lucas Sanseviero 31 Nicolás Marichal 32 Manuel Monzeglio 33 Paulo Vinicius 34 Santiago Ramírez 34 Axel Pérez 36 Felipe Cairus 37 Carlos Vila 38 Ignacio Velázquez 39 Lautaro Pertusatti 40 Ignacio Suárez Nacional entra en su burbuja Con el regreso de la Libertadores, Nacional comenzará a aplicar su burbuja sanitaria a partir del 16 de setiembre y hasta el día 30, en un plan del que formarán parte 50 personas, incluidas jugadores, cuerpo técnico, gerentes deportivos y un solo dirigente. El miércoles la delegación viajará en chárter a Buenos Aires, juega el jueves a la hora 17 con Racing y tras el partido, en la misma noche, retornará a Montevideo, para concentrar en el hotel Regency de Jacksonville. En Buenos Aires se alojarán en el Hotel Intercontinental, que está cerrado y abren exclusivamente para Nacional. El día 21, la delegación viaja a Venezuela, para jugar ante Estudiantes el martes 22 a la hora 19.30. El plantel no puede retornar luego del partido debido a que los aeropuertos están cerrados y volarán de regreso el 23 de mañana, llegando de noche, para ir a concentrar en el Regency. Sergio Rochet: “Nos tenemos que adaptar” El arquero de Nacional, Sergio Rochet, se refirió a la vuelta de la Libertadores y dijo que ya palpita el partido ante Racing. “Es una lástima que se juegue a puertas cerradas. Como jugador, el ambiente de afuera, sabiendo cómo es el estadio de Racing y viendo la hinchada, iba a ser un partido lindo de jugar”, comentó. “Pero nos tenemos que adaptar. Sabemos que ellos vienen sin mucho ritmo pero son un equipo bueno, así que va a estar lindo el partido”.