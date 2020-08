Presidente de ASSE advierte por centros de atención sin habilitación de Bomberos y del MSP

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, aseguró en una reunión que mantuvo con la Comisión de Trabajo de Diputados el miércoles pasado que a la mayoría de los 900 puntos de atención del organismo les falta la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública e instituciones como Bomberos.

"ASSE tiene problemas de habilitación en general; prácticamente, no hay nada habilitado. La situación es más grave (que solamente los laboratorios). Hay vías de proceso y también un grupo de arquitectos trabajando, pero el problema es más serio y excede a los laboratorios", sostuvo el jerarca.

Cipriani dijo que habilitar todos los centros "va a llevar un trabajo enorme y costoso" y que "en varios lugares" se deberán hacer "muchos cambios" para poder cumplir con la normativa. Según relató ante los diputados presentes, desde ASSE ya comenzaron a trabajar con el laboratorio del Hospital de Florida. "No quiero exagerar, pero la inversión que allí se hizo para reformarle algo y que sea habilitado, llegó a los US$ 67.000", dijo.

De todas maneras, Cipriani resaltó que los estudios que se hacen en el organismo público "tienen la misma calidad" que los de cualquier medio privado. "El hecho de que un consultorio o un laboratorio no estén habilitados no quiere decir que tengan malos resultados, sino que hay normas que desde el punto de vista edilicio no se cumplen, a veces con un escalón sanitario, etcétera", explicó.

Diego Battiste

"Lograr las habilitaciones es bastante complejo, y comienza con Bomberos, que suele ser la más tediosa. Además, el Ministerio de Salud Pública -en su división de habilitaciones- exige una cantidad de requisitos que se deben cumplir para trasmitir seguridad. Siempre arranca todo con la habilitación de Bomberos y suele ser la más complicada", agregó.

El jerarca contó que ASSE cuenta con una partida de US$ 750 millones anuales para infraestructura y aclaró que no están pidiendo una partida presupuestal extra. Además dijo que no se podrá completar la habilitación de todos los hospitales y laboratorios de ASSE en un solo período de gobierno y quedó a las órdenes de los legisladores para volver al Parlamento a actualizarlos de los "avances" que haya en el futuro.

Psiquiatría

Según consta en la versión taquigráfica, en esa misma sesión de la Comisión de Trabajo de la cámara baja el presidente de ASSE fue consultado por algún otro sector del organismo donde había problemas. Allí Cipriani habló de los cargos de Psiquiatría en la institución y dijo que están trabajando "fuertemente" para un "cambio en el diseño del cargo" de psiquiatras.

"Para los psiquiatras de ASSE -en las funciones de alta dedicación- se diseñaron cargos de cuarenta y de cuarenta y ocho horas semanales, y eso no es atractivo por el número de pacientes que se atiende ni por el medio donde se trabaja. (...) Hubo una comisión tripartita entre las instituciones, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Sindicato Médico para diseñar estos cargos, pero no son atractivos para el psiquiatra", aseguró.

Cipriani dijo que desde su punto de vista y luego de analizar el tema con el director de Salud Mental de ASSE, Pablo Fielitz, cree que los cargos actuales son "perjudiciales" porque "el psiquiatra se funde de lo que atiende". "Vamos a solicitar ante el Sindicato Médico primero y ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social después, que se nos permita cambiar el diseño del cargo para que sea de veinte o treinta horas semanales. A la vez, estamos diseñando un trabajo mayor en equipo para que el psiquiatra no esté tan solo; la idea es hacerlo más seguro y apetecible de conseguir", remató.