¿Qué aportaron los jugadores que Nacional decidió no renovar?

Fiel al discurso que tuvo durante su campaña presidencial, José Decurnex siguen dando pasos tan firmes como fuertes para reducir el presupuesto de Nacional. El último día del año 2018, en el que se vencieron 14 contratos del club, el flamante titular de los albos se comunicó uno por uno con 11 jugadores para comunicarles que no seguirán en el club y que los vínculos no serán renovados.

https://www.elobservador.com.uy/nota/primera-medida-de-decurnex-aumento-50-la-cuota-social-de-nacional-20181213202140

Al primero que se lo comunicaron fue al ex Peñarol, Luis Aguiar, una apuesta muy jugada de Alexander Medina en el arranque de la temporada 2018. El volante, declarado hincha aurinegro, jugó 28 partidos con los tricolores, anotó cinco goles, fue clave para conquistar el Torneo Intermedio y batalló todo el año contra esa identificación que tenía con el tradional rival. Cuando Melgar de Perú buscó su contratación, ya terminado el Campeonato Uruguayo, prefirió tener una revancha con Nacional. No se la dieron y se fue sin ganarle un clásico a Peñarol ni marcarle goles.

Después le siguió el turno a Jorge Fucile y Leandro Barcia. Más tarde, cayeron en la redada Santiago Romero, Alfonso Espino, Alexis Rolin, Rodrigo Erramuspe, Facundo Waller, Álvaro “Tata” González, Carlos De Pena y Pierre Webó. Ya se habían ido semanas atrás Tabaré Viudez a Olimpia y Sebastián Rodríguez a Veracruz.

El club comunicó vía Twitter que con el único jugador que se entabló un ámbito de "negociación" fue con el argentino Gonzalo Bergessio.

Romero, de símbolo a prescindible

Santiago "Colo" Romero era uno de los jugadores de Nacional con los que el hincha más se identificaba. Tuvo un arranque de año notable con goles claves en Copa Libertadores tras retornar de Rosario Central y si bien terminó la temporada con rendimientos irregulares y sin ganar clásicos, tenía un importante historial de grandes actuaciones a Peñarol con goles clásicos incluidos.

Jugó 165 partidos con la camiseta de Nacional y marcó 23 goles. Su gol más importante, sin dudas, fue el que le hizo a Peñarol en el alargue de la final por el Campeonato Uruguayo 2014-2015, de cabeza a la salida de un córner. También le hizo un gol a los aurinegros en el Clausura 2016 y en un clásico de verano. Tiene 28 años y deberá buscar nuevo rumbo.

Espino, víctima de la irregularidad

Alfonso Espino tuvo un 2018 de subidas y bajadas. Arrancó muy lejos de su nivel perdiendo la titularidad, pero tuvo un levante imponente en el partido contra Santos en el Parque Central por la Copa Libertadores. Esa levantada se mantuvo un buen tiempo para luego caer en otro declive en el cierre de la temporada, dejando una discreta imagen en los dos últimos clásicos jugados.

Tiene 26 años, debutó el 1º de febrero de 2014, jugó 167 partidos por Nacional y marcó cinco goles.

Rolín había repuntado

Alexis Rolín volvió en una confusa situación a Nacional a principios de 2017. Estaba lesionado de la rodilla y demoró un semestre entero para poder volver a las canchas. En 2018, dentro del sistema de rotación de Alexander Medina fue de menos a más. Al principio le costó poder disimular la baja de Diego Polenta pero fue mejorando y en el clásico de la final del Campeonato Uruguayo fue el mejor jugador del partido hasta que se fue lesionado a los 82 minutos de juego.

Tiene 29 años. Jugó 64 partidos por Nacional anotando en el tricolor los únicos goles de su carrera, seis en total.

Fucile se ganó a los hinchas

Padeció una gran cantidad de lesiones desde su arribo al club, a mediados de 2014. Una lesión en el tendón fascio lata lo tuvo a maltraer y en enero de 2015 puso su contrato a disposición aceptando una importante rebaja salarial al ver que sus condiciones físicas le impedían jugador.

Jugó 108 partidos por Nacional, respondió por lo general en los partidos de más altas exigencias, pero volvió a faltar por lesión a la definición del Uruguayo 2018. Tiene 34 años y pasado en el fútbol de Portugal, Brasil y selección uruguaya.

De Pena, lejos de aquella promesa

Carlos De Pena no pudo en 2018 estar a la altura de lo que había prometido, y concretado, entre 2013 y 2015 cuando se ganó un lugar en el primer equipo tricolor.

Con Medina fue un jugador de rol, más abocado a realizar tareas tácticas que ofensivas, donde antes estaba su potencial.

Tiene 26 años, sumó 99 partidos en Nacional con 18 goles, uno solo en el 2018, ante River Plate.

El Tata, relegado hace rato

Álvaro González llegó a Nacional en 2017, procedente de Lazio y con un pasado fresco e importante en la selección uruguaya. Sin embargo, de 26 partidos jugados en 2017 bajo las órdenes de Martín Lasarte, bajó a 14 con Medina donde en el segundo semestre del año prácticamente no fue tenido en cuenta. Por esa razón y su edad, 34 años, ya era una baja cantada.

El Tata deja Nacional con 77 partidos y cinco goles, ninguno anotado en 2018.

Barcia, fue perdiendo pie

Leandro Barcia retornó este año tras romperse los ligamentos cruzados de la rodilla en 2017. Cierta vez Gerardo Pelusso dijo de él -luego del partido de ida ante Independiente de Santa Fe por la Copa Sudamericana 2014 donde Pelusso era el DT de los colombianos- que era un jugador que le demandó muchos cuidados: "Tiene perfil bajo y no es de los más nombrados, pero es muy inteligente y peligroso por las diagonales que mete".

El extremo, que Álvaro Gutiérrez hizo debutar en 2014, jugó 113 partidos e hizo 19 goles en el tricolor. Tiene 26 años.

Erramuspe, pieza de recambio

El zaguero argentino Rodrigo Erramuspe llegó como pieza de recambio para la defensa. Jugó 30 partidos e hizo tres goles, producto de su buen juego aéreo. No defeccionó pero tampoco fue descollante.

Waller, una incógnita

Facundo Waller, ex Plaza Colonia, fue una de las mejores piezas del equipo uruguayo sub 20 que ganó el Sudamericano de Ecuador en 2017. Se rompió los ligamentos en el Mundial de Corea del Sur y llegó a Nacional en proceso de recuperación con la mala fortuna de que en marzo volvió a sufrir la misma lesión. Con un largo tiempo de recuperación llegó a jugar en tercera división. En el primer equipo no estuvo nunca disponible.

Webó, insólito retorno

Pierre Webó llegó a mediados del Clausura como una opción de recambio para el puesto de centrodelantero luego que fuera cedido a mitad de año a Boston River el juvenil Diego Coelho, que había debutado en 2017 anotando algún gol en 2018 con Medina como DT (uno ante Fénix y otro contra Racing).

Si bien se dijo que el camerunés llegaba en condiciones físicas como para jugar y que su salario estaba acorde al momento de la institución, apenas fue utilizado en 59 minutos de dos partidos (14 frente a Boston River y 45 contra Atenas) sin llegar a marcar goles. En seis partidos se quedó en el banco.

Apuesta a la cantera

Decurnex también había dejado en claro en su campaña que el nuevo Nacional apostará a una amplia base de sus divisiones formativas.

Tras comunicarse con los 14 jugadores cuyos contratos vencen este 31 de diciembre, @Nacional decidió no renovarlos y sólo se entabló un ámbito de negociación con Gonzalo Bergessio. A quienes dejan la institución el mayor respeto y agradecimiento por su profesionalismo y adhesión. pic.twitter.com/mUbEIFYz7V — Nacional (@Nacional) December 31, 2018

De los 36 convocados a la pretemporada, 24 son formados en el club y para esta ocasión, fueron ascendidos Nicolás Rodríguez, Renzo Orihuela, Facundo Parada, Agustín Sant’Anna 8no es del club ya que llegó el año pasado procedente de Cerro para jugar en Tercera), Santiago Merlo, Leandro Añazco, Emiliano Martínez, Alfonso Trezza, Martín Satriano y Santiago Rodríguez.