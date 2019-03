"¡Qué estás haciendo acá!": Alonso fue centro de cánticos y gritos durante la marcha feminista

Como lo había anunciado, la precandidata blanca Verónica Alonso participó este viernes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer y recibió "agresiones verbales" y cánticos en su contra por parte de algunas de las manifestantes.

Alonso ha expresado en varias oportunidades sus reparos con el feminismo radical y con muchas de las reivindicaciones que se hicieron sentir durante la marcha en pancartas y proclamas, como las manifestadas por la Coordinadora de Feminismos del Uruguay que se leyeron en la explanada de la Universidad al final de la jornada.

"Yo fui con un grupo, éramos cerca de 15 mujeres, nos encontramos cerca de 18 de Julio y Paraguay, y no sufrimos ninguna agresión física pero sí agresiones verbales", contó la dirigente a El Observador.

El día anterior, en el discurso durante su acto de presentación de propuestas programáticas, Alonso dijo que había necesidad de "recuperar el valor de la familia, que es central, base y pilar" y defendió también atributos que tradicionalmente se le han asignado a la figura de la mujer.

“Estoy acá para ser la primera mujer presidente. Para gobernar como lo que soy: mujer, profesional, mamá, guerrera y luchadora. Para recuperar los valores tradicionales. Estoy acá porque cada uruguayo me importa como si fuera una de mis hijas", dijo la senadora, quien también se opuso a la iniciativa de casi 1.700 sindicalistas feministas de extender un paro de 24 horas para todas las mujeres este viernes, que el PIT-CNT rechazó.

Por su postura, entonces, mientras caminaba el viernes de noche hubo quienes le hicieron saber la disconformidad con su presencia. "Desde el medio del tumulto, nos dedicaron cánticos que decían: '¡Qué estás haciendo acá!', o que yo acá no podía estar; o también me decían: 'Si sos de derecha, no sos feminista'. Pero no soy de derecha, no me considero con esa etiqueta, y sí considero el feminismo en el mejor sentido de la palabra", aseguró.

Las consignas que defiende Alonso en la lucha por la equidad de género, agregó, son la igualdad salarial, el fin de la violencia de género y el combate para que las mujeres ocupen "puestos de posición en lugares de poder determinados".

Lo que directamente no comparte es "la posición de algunos grupos minoritarios que plantean un conflicto en donde no lo hay, un conflicto entre hombres y mujeres que no existe: hay algunos hombres violentos, claro que sí, y a esos hay que caerles con todo el peso de la ley, pero no a todos los hombres per se", dijo.

Una línea similar a la de Alonso tuvo un grupo político perteneciente al sector de Jorge Larrañaga, que el mismo viernes pero en otro lugar -en su sede ubicada en Fernández Crespo-, organizó un acto feminista alternativo bajo el concepto de defender la noción de "mujer femenina".

Según explicó este jueves a El Observador Silvano Pucciarelli, dirigente del sector que integra la lista 66 del diputado Pablo Abdala, la iniciativa fue llevada adelante por mujeres que son feministas moderadas. "Se sienten feministas, o sea defensoras de sus derechos, pero defienden a su familia, es decir, a su compañero, padre, hijo", dijo Pucciarelli.

"Vení con los hombres que forman parte de tu vida. Mi esposo, mi hermano, tu amigo, tu padre. Te esperamos para compartir juntos", invitaban varias mujeres en el video en el que convocaron el evento.

Consultada por este acto, Alonso dijo que no asistió porque no lo conocía. "No fui porque no me enteré. Hubiera ido con gusto", dijo.