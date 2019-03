"Día de la mujer femenina": la propuesta de agrupación de Alianza Nacional para este viernes

Este 8 de marzo será el Día Internacional de la Mujer y habrá, según se espera, una marcha multitudinaria por 18 de Julio, tal como ocurrió en años anteriores, en donde se harán sentir los reclamos feministas, que van desde acabar con las desigualdades de género, la violencia machista y los femicidios, hasta el rechazo a la cosificación del cuerpo de la mujer, el capitalismo y la contaminación. Pero en un local de la agrupación nacionalista Nosotros Vamos Juntos -del sector Alianza Nacional del precandidato Jorge Larrañaga- se homenajeará la fecha con otros planteamientos. Bajo el título "Día Internacional de la Mujer Femenina", un folleto que ya fue distribuido invita a participar del evento que comenzará a las 19.30 en la sede ubicada en Fernández Crespo.

¿Qué significa ser mujer femenina? "Lo que quisimos es justamente provocar esa pregunta", respondió a El Observador Silvano Pucciarelli, líder del grupo político. "Sabíamos que era una redundancia cuando lo hicimos, porque la mujer debería ser femenina, o es lo que es. Lo que queríamos era marcar que el 'femenina' incluye muchos aspectos, como las mujeres que quieren ser madres o no pero capaz que sí tías", añadió Pucciarelli.

Nosotros Vamos Juntos pertenece a la lista 66 que lidera el diputado Pablo Abdala, quien participará del evento pese a que no será un "acto oficial" del partido, dijo. "Va a ser una celebración por el día de la mujer, y me parece muy bien que se haga, porque hay algunas reivindicaciones feministas que se van a ver mañana con las que estoy radicalmente en contra y por eso no voy a participar de la marcha", sostuvo el diputado en diálogo con El Observador. "¿Qué quiere decir deconstruir la maternidad y convocar una manifestación para celebrar el día de la mujer en nombre de la resistencia al fascismo o al capitalismo?", se preguntó el parlamentario.

"No solo no me representa, sino que no va en el camino de prestigiar la condición de la mujer", opinó el legislador sobre un conjunto de postulados de la proclama de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay que el colectivo difundió esta semana en su cuenta de Facebook. Esa proclama, que no es la única, señala que la lucha feminista es por "las mujeres, trans, travas, tortas, lesbianas y disidencias", y define que el enfrentamiento social se dirige contra la "avanzada fascista, misógina, racista, homofóbica, lesbofóbica y transfóbica que se expande" por el continente.

La "huelga feminista", explica la carta, además, busca "deconstruir la maternidad como institución opresiva" y visibilizar el hecho de que en las "instituciones educativas" no se tiene en cuenta su discurso, según entienden.

Abdala dijo que no cree que "todas las mujeres" estén de acuerdo con esa postura y que por eso aprueba la celebración de actos alternativos. "Hacen una acusación muy grave al Poder Judicial como cómplice de la cultura machista y responsabilizándolo de los femicidios. Eso no le hace bien a una celebración a la que todos adherimos. No hay posturas únicas en esto", sostuvo.

La proclama dice que hay "cuerpos feminizados en manos de las redes de trata y explotación con la complicidad del Estado, de los medios, el sistema económico y judicial".

Papelitos

El afiche del acto de la casa de Fernández Crespo está ilustrado con el dibujo de trazos finos que reproduce la silueta de una mujer delgada, de perfil, que lleva el pelo recogido y flores en su cabeza.

"Mostramos nuestra belleza sin exhibicionismo", se lee la izquierda del dibujo.

Pucciarelli, que se reunió con las organizadoras del evento este miércoles de noche para ajustar detalles de la organización, dijo que era "muy difícil explicar en un afiche" de qué se tratará el acto, pero que no pretenden "ir en contra" de la marcha que tendrá lugar a unas cuadras de allí. "Cada uno tiene derecho a expresarse y a marchar, está bien, pero lamentablemente la ideología de género ha tomado nombres como el feminismo, que significa muchas cosas", dijo el dirigente, y destacó que la mitad de los militantes de su agrupación son mujeres.

"Son feministas pero no radicales. Se sienten feministas, o sea defensoras de sus derechos, pero defienden a su familia, es decir, a su compañero, padre, hijo", dijo Pucciarelli y agregó: "Los extremos no nos parecen buenos".

En el acto expondrán, además del líder del sector, mujeres profesionales que subrayarán "el sentirse identificadas como mujer, defendiendo sus derechos y defendiendo la vida y su familia", aunque el detalle de sus exposiciones todavía no se conocen. "Seguramente lo hagan desde su punto de vista profesional", adelantó el dirigente.

Lo que sí se definió es la invitación que se hará a todos los presentes de escribir en un papelito los atributos que "más admiran" de las mujeres y que luego se depositará en un estrado a la vista de todos.

"Te esperamos para compartir con nosotras. Vení con los hombres que forman parte de tu vida. Mi esposo, mi hermano, tu amigo, tu padre. Te esperamos para compartir juntos", dicen varias mujeres en un video producido por la agrupación para difundir la convocatoria del evento.

"Todas somos una sin distinción. Ni de raza, ni de ideologías, ni de creencias. Si tú también disfrutás de tu feminidad como nosotras, celebremos juntas", dicen sobre el final.

Jorge Larrañaga fue invitado pero respondió que no podrá asistir puesto que se había comprometido a participar de otro acto en Paysandú.