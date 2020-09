¿Qué se dijo en la Rural sobre los discursos de Capurro, Uriarte y Lacalle Pou??

Tras los discursos que hubo este sábado en la Expo Prado, dirigentes gremiales y autoridades de institutos, también productores, se expresaron sobre qué les pareció lo que dijeron, en ese orden, Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU); Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y Luis Lacalle Pou, presidente de la República.

Camilo dos Santos

Alfredo Lago

Presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz

“Gabriel (Capurro), como siempre, habló apelando a defender los valores, que es una de las cosas que debemos priorizar no solo en la actividad de cada uno, en toda nuestra vida. En ese sentido dejó mucho para pensar, para profundizar”.

“(Carlos María) Uriarte fue muy abarcativo, habló de todos los sectores, indudablemente hay muchos desafíos por delante todavía, planteó temas en los que hay que seguir trabajando y creo que generó un punto de vista optimista”.

“Lo que más destaco de esta jornada, de toda la Expo Prado, es que haya vuelto a estar entre nosotros un presidente (Luis Lacalle Pou), alguien que ve a este sector con respeto, como de los más destacados, que está siendo amplio para llevar adelante al país”.

Gerardo Martínez

Presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones

“El ministro fue muy elocuente, bajó a tierra muchas cosas, hizo un repaso muy detallado y habló de realidades y de desafíos que se comparten, por ejemplo con relación a la creación del Instituto Nacional de la Granja, algo que esperamos para ordenar todas las cosas, algo que esperábamos hace mucho años”.

“El presidente, cuando dijo ‘yo estoy con el campo’, nos dio una gran alegría, me pareció buenísimo eso, que haya venido y que haya dicho eso clarito”.

Pablo Perdomo

Presidente de Cooperativas Agrarias Federadas

“Hubo bastante coincidencias en los discursos. De parte del presidente de la Asociación Rural hubo conceptos que no cambian respecto a lo que dijo el año pasado, pero ahora hubo una pandemia en el medio y hay un nuevo gobierno”.

“El ministro hizo un repaso de todas las estrategias que hay para cada rubro, que deberemos analizar; hay un tema sobre la institucionalidad agropecuaria que esperemos, de acuerdo a este anuncio y a algo que ya se había adelantado, ver qué estamos pensando para intercambiar, hay creaciones de institutos que entendemos deben ser institutos que no generen más burocracia, que sean efectivos y eficientes, con poca gente, ágiles, muy ágiles y concretos, no podemos crear institutos para ejercer parlamentos”.

“Se lo dijimos al presidente antes del acto, agradecerle la presencia acá durante varios días, agradecimos la señal que ha dado todo el gobierno con una marcada presencia y participación en la Expo Prado; que estén durante los discursos una cantidad importante de ministros ayuda a trasmitir la conciencia agropecuaria, el valor en el sector, algo que está tan en el debe”.

Walter Frisch

Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche

“Gabriel Capurro nos tiene acostumbrados a ser muy claro, moderado, muy detallista, con los grandes principios de lo equitativo permanentemente sobre la mesa, eso es lo que más rescato, su respeto, la apuesta a promover una convivencia con el agro incluido en toda la sociedad”.

“Sobre lo que dijo Uriarte, no hubo todavía grandes anuncios, hay que reconocer que hay conciencia sobre cómo está la lechería, le dan relevancia, importancia, el gobierno está atento, lo valoramos mucho eso pero falta elaborar medidas, sabemos que están trabajando sí”.

“El presidente, solo con venir, algo que no pasaba hace muchas Expo Prado, puso mucho. El presidente dijo que está con el campo y me parece que es un mensaje muy fuerte”.

Fernando Mattos

Presidente del Instituto Nacional de Carnes

“Fue un acto especial, en un año especial, estamos contentos por el respaldo del presidente de acompañar a esta exposición, eso es muy importante, muy destacado. Que se haya realizado la exposición, como se dijo, ya es una realización valiosa, algo que no ha pasado por ejemplo en toda la región”.

“El gobierno ha tenido que enfrentar una situación muy particular en lo que va de la gestión, eso es claro, hubo acá una presencia muy importante de ministros, de autoridades, pasó durante toda la Expo Prado en un respaldo decidido al sector agropecuario, algo que no puede dejar de ser porque el sector agropecuario es lo que mueve a la economía del país, pero no es eso en contra de otros sectores porque la complementación hace al progreso de la economía y al desarrollo de la sociedad, de su gente”.

“La agropecuaria es decisiva, siempre lo será, por eso este respaldo del gobierno nos parece muy importante”.

Rubén Echeverría

Productor y expresidente de la ARU

“Fue muy buena la actividad, hace años no se veía una actitud de gente tan mancomunada, que quiere lo mejor para el agro y para el país, para toda la gente en definitiva y eso se vio hoy, con muchos gobernantes, con el presidente entre nosotros”.

“En los tres discursos quedó claro que se quiere lo mejor para el agro porque se valora lo que el agro devuelve”.

“El ministro expuso realidades y desafíos, habló de cada rubro y eso nos valora a todos”.

“El discurso del presidente de la Rural lo mostró como lo conocemos, muy sensible, hizo un repaso importante de lo que pensó la Asociación Rural desde que se creó con relación a cuidar a los más desprotegidos en el interior del país y todo lo que hoy sigue aportando para toda esa gente”.

“Se dio el mensaje de que es fundamental tener buenas señales para que el productor invierta, genere riqueza y esa riqueza se traslade a mucha gente, poniendo el ejemplo del Dr. Alberto Gallinal que fue una de esas personas que siempre se preocupó por la gente de campo”.