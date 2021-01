¿Qué ver este fin de semana? Dos series y dos películas para ver en casa

La serie, sobre los dilemas cotidianos de un grupo de adolescentes en estos tiempos, estrenó en los últimos meses dos episodios especiales, ambientados durante el 2020. El segundo de ellos se estrena este fin de semana. Este especial sigue a una de las protagonistas de la serie, Jules, que durante las fiestas de fin de año reflexiona sobre el año que termina. Considerada una de las series nuevas más atractivas de la televisión actual, Euphoria tuvo a otra de sus actrices principales, Zendaya, premiada en los últimos premios Emmy. El capítulo especial y el resto de la serie están disponibles en HBO Go, y en las platafomas de streaming de los cables locales, para aquellos que tengan contratado el pack HBO.

Euphoria

Supongamos que Nueva York es una ciudad

La escritora Fran Lebowitz protagoniza esta miniserie documental, compuesta por siete capítulos de cerca de media hora cada uno, en los que la autora conversa mano a mano con el cineasta Martin Scorsese (director de la serie y otro hijo pródigo de Nueva York) sobre la vida en esa ciudad, las particularidades de sus habitantes, y el encanto que posee para cada uno, sin perder la mirada crítica y el humor ácido al momento de señalar los elementos menos benévolos de la Gran Manzana. El tránsito, los deportes, las bibliotecas y el peso de la cultura son algunos de los temas que repasan en sus charlas, que vienen salpicadas de material de archivo y de recorridas de la dupla por la ciudad. La amistad entre ambos –resaltada también en un documental sobre Lebowitz que Scorsese dirigió– y el cariño por la ciudad se traslucen en estas charlas, que están disponibles en Netflix.

El hombre invisible

Es uno de esos monstruos clásicos que siempre vuelve. En 2020, se estrenó una nueva versión que agrega a esta historia un componente de terror, y también un trasfondo de abuso y violencia de género. La protagonista en esta versión es Cecilia (interpretada por Elisabeth Moss, protagonista de The Handmaid’s Tale), una mujer que luego del suicidio de su esposo siente que está siendo perseguida. La policía no le cree y decide tomar el asunto en sus propias manos. Entre el terror y el thriller psicológico, esta versión moderniza este clásico y asegura unos cuantos sobresaltos. Disponible en HBO Go, y en las platafomas de streaming de los cables locales, para aquellos que tengan contratado el pack HBO.

El padrino: epílogo

Las dos primeras partes de la trilogía de Francis Ford Coppola son consideradas obras maestras del cine. La tercera parte, no tanto. Coppola, que ya había metido mano a otro de sus clásicos, Apocalypse Now, revisitó ahora El Padrino III, y confeccionó una nueva versión que ha sido reconocida –incluso por los involucrados en ella– como superior a la original, y una conclusión más adecuada a la historia de Michael Corleone (Al Pacino) y su familia mafiosa. Un nuevo comienzo y un nuevo final para la película, una duración más breve y algunos cambios leves en otras escenas son las modificaciones más notorias para esta nueva versión. Está disponible para alquilar en NS Now.