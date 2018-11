Suspensión del corralito "fue algo inapropiado”, dijo el presidente del SMU 

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) manifestó este martes su rechazo a la decisión que tomó el Ministerio de Salud Pública de suspender la apertura del corralito mutual, la cual estaba programada para febrero de 2019 según el anuncio oficial que hizo la Junta Nacional de Salud (Junasa) el miércoles pasado. Pero el Poder Ejecutivo desautorizó por medio de un decreto el plan previsto y, como consecuencia, no se permitirá el libre traspaso de usuarios por segundo año consecutivo.

“Rechazamos la suspensión del corralito, es realmente inapropiado”, manifestó a El Observador el presidente del SMU, Gustavo Grecco. El colectivo médico entiende que la decisión del gobierno “violenta las libertades individuales, perjudicando a los usuarios y a aquellos prestadores que brindan mejor calidad de asistencia”.

Posición de @smuruguay de rechazo al decreto presidencial donde se establece la no apertura del corralito mutual. Nos consta que JUNASA y BPS trabajaron arduamente para generar un mecanismo que minimice la posibilidad de intermediación lucrativa; cambio de rumbo incomprensible. https://t.co/JlZ1RhTgv3 — Gustavo Grecco (@greccoaguer) November 20, 2018

Lo grave de la situación actual, opinó Grecco, es que desde la Junasa se había anunciado públicamente que se liberaría el sistema de afiliaciones porque habían diseñado un mecanismo tecnológico que eliminaba la intermediación lucrativa. Pero el ministro Jorge Basso contradijo ese anuncio y consideró, en cambio, que la amenaza de los empresarios oportunistas seguiría operando, razón por la cual resolvió no permitir el cambio de afiliados.

“Pasaron dos años y la realidad es que las autoridades no logran generar un mecanismo que minimice realmente la intermediación lucrativa, que no es un fenómeno nuevo, la ley que la prohíbe es del año 2007. Esto habla de una ineficiencia para controlar y erradicar este problema y, realmente, molesta”, detalló Grecco y definió la posición del MSP como “incompresible”.

“Seguramente existan aspectos que motiven esta decisión, que obviamente nosotros no manejamos. No quiero tejer hipótesis, porque no me corresponde hacerlo, pero a nosotros nos llamó mucho la atención. No encontramos una explicación razonable”, comentó el presidente del colectivo médico.

El SMU defiende el acceso a la salud como un "derecho humano fundamental", según manifiesta el gremio en un comunicado que publicó este martes. “La libertad de los usuarios para escoger dónde ejercer ese derechos es un eslabón clave para su garantía. Desconocerlo es inadmisible”, agrega el documento.