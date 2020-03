"Si el gobierno no flexibiliza, ningún árbitro tiene derecho al seguro de paro"

Marcelo De León, presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), confirmó a Referí que se buscan flexibilizaciones con dos ministerios debido a que los jueces son todos jornaleros, por lo que no les corresponde seguro de paro.

“Los árbitros son todos jornaleros, no hay diferenciación entre los de FIFA, Primera y categorías menores. El envío de seguro de paro de la AUF, si no se modifica, no le corresponde a ningún árbitro”, sostuvo el titular de la gremial de jueces.

A su vez, agregó que “el tema es que como son jornaleros, ninguno completa la cantidad mínima de jornales como para poder cobrar seguro de paro”.

Consultado acerca de si están buscando alguna flexibilización como ocurre en otras áreas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los clubes, De León indicó que están en tratativas.

"Estamos trabajando con el Ejecutivo (de la AUF) y sé que se están haciendo gestiones con los Ministerios de Economía y de Trabajo para modificar excepcionalmente esta condición, porque si no, no llegamos nunca a cubrir los jornales mínimos que se necesitan para tener derechos", explicó.

También hay muchos jueces que tienen otra tarea por fuera del arbitraje y a ellos tampoco les correspondería cobrar. De León fue contundente: "Si no se flexibiliza de parte del gobierno, ningún árbitro tiene derecho al seguro de paro. Es todo un tema".

Camilo Dos Santos

En este momento son 176 los árbitros que trabajan en la AUF en todas las disciplinas, categorías y género.

"Estamos en contacto con (Ignacio) Alonso (presidente de la AUF) para ver qué fórmula se puede llegar a implementar", sostuvo el presidente de AUDAF.

Además explicó: "Estamos llegando a una fórmula por este mes, porque por la mitad de marzo se generaron viáticos por algunos partidos que se arbitraron y se está trabajando en una partida extra para abril, pero todavía no definimos los números porque estamos un poco acotados con respecto a la AUF".

De León quiso también poner paños fríos a una situación que complica al fútbol uruguayo y mundial a raíz de la pandemia por el coronavirus.

"Estamos en una comunicación bastante fluida con el Ejecutivo buscando una solución que obviamente nos va a afectar a todos", subrayó.