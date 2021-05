Ignacio Trigo: “Si no estuviera todo el tema del covid estaríamos hablando de una faena más alta”

El vicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), Ignacio Trigo, analizó el mercado del ganado gordo y en ese marco la sostenida tendencia al alza que hay en los precios.



¿Cómo está el mercado del ganado gordo?



El mercado viene con una tendencia al alza en los precios. No hay mucha oferta de ganado pesado. Entraron las cuadrillas kosher a los frigoríficos hace 15 o 20 días y hay mucha demanda por el ganado pesado, en el novillo y en la vaca. Eso es lo que más escasea y lo que está más demandado, con un mercado al alza.

¿Qué precios se pueden citar y a qué responden?

Los precios vienen al alza. Hubo cambios con respecto a la semana pasada, hubo subas en todas las categorías.

Los valores tuvieron una suba agresiva en dos o tres semanas en las que pasamos de US$ 3,50 a US$ 3,90 por kilo en cuarta balanza. Y responden a la escases de ganado pesado, que es lo que exigen las cuadrillas kosher. Al escasear ese tipo de ganado pesado se refleja en el precio.

¿El novillo podría alcanzar los US$ 4 próximamente?

El mercado está con una tendencia entre US$ 3,80 y US$ 3,85 en algunos negocios concretos, depende del ganado, el lote y el flete. A US$ 4 puede ser que a corto o largo plazo se llegue, pero hoy la referencia para el novillo es entre US$ 3,80 y US$ 3,85. Algún lote interesante, bien pesado, capaz que se arrima al US$ 3,90.

¿Y qué otras categorías se destacan?

Al escasear el novillo pesado también se busca esa vaca pesada que de corte como para kosher, que anda en el entorno de US$ 3,60 al precio de la carne. En la referencia hoy entre la mejor y la peor vaca hay 15 puntos de diferencia: US$ 3,50 la más liviana hasta US$ 3,65 la más pesada. Hay 15 puntos de diferencia en cuatro categorías de vacas, de una vaca liviana general a una vaca pesada especial. Y en el novillo es más chica la proporción, se va de US$ 3,75 a US$ 3,85 en tres o cuatro categorías de novillos, de tipo de gordura y kilaje.

Está medio pegado el precio con respecto a la calidad. En el caso de la vaquillona hay desde US$ 3,65 hasta US$ 3,75 por kilo.

¿Cómo viene la faena?

Viene bien. Hay un buen ritmo de faena. Creo que no se viene matando más por todo el tema del covid-19 que un poco complica.

Por el tema de cuarentenas ha mermado bastante el personal en los frigoríficos y por eso no han podido matar más. Creo que si no estuviera todo el tema del covid de por medio estaríamos hablando de una faena más alta. Todas las semanas falta personal y se les amontona el desosado, no pueden desosar esa carne para darle un buen ritmo de faena. Creo que si no fuera por eso la faena sería más alta de lo que esta hoy.

Esta semana los frigoríficos están más cómodos en cuanto a carga porque están entrando los ganados de corral que están más tranquilos en el mercado, no están tan agresivos en precios. La suba que pueda haber esta semana será menos violenta que en las anteriores.