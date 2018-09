"Si ser candidata a la vicepresidenta significa que Larrañaga no gane, no quiero serlo"

Luego de las últimas elecciones nacionales, Adriana Peña pausó su vida como integrante de un sector político y se alejó de Alianza Nacional para concentrarse en su rol como intendenta de Lavalleja. Sin embargo, pasaron los meses, las elecciones comenzaron a acercarse y la jefa comunal debió optar por dos caminos: tirarse sola al movido mar de las interna blanca o sumarse a una agrupación. La semana pasada, Peña terminó por decidirse y volvió con el líder blanco Jorge Larrañaga. En entrevista con El Observador, la intendenta dijo que estará entre los primeros lugares del sector y aseguró que su regreso estuvo impulsado en gran parte por su respaldo la campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución en el tema de seguridad.



¿Cómo tomó la decisión de volver a Alianza Nacional?

Nos mantuvimos alejados de todos los movimientos nacionales durante mucho tiempo. Y cuando tuvimos que decidir, porque los momentos políticos así lo ameritaban, lo que nos decidió por Jorge Larrañaga es que entendemos que es quien está más interiorizado de la problemática que viven los uruguayos al día de hoy. No solamente está hablando de los problemas, sino que propone modificaciones, hechos, acciones para cambiar la realidad que vivimos.



¿Lo ve como el precandidato más proactivo?

Exactamente. Estamos con una falta de mando presidencial muy importante que tenemos que subsanar en los próximos cinco años para reencaminar el rumbo del país.



Usted firmó por el plebiscito de reformas en temas de seguridad, ¿ese fue el punto de partida para retomar el diálogo con Larrañaga o ya venían conversando?

El acercamiento con Larrañaga más importante fue el de firmar y adherirnos al movimiento Vivir sin miedo pero veníamos conversando con distintos actores desde hace mucho tiempo. He tenido diálogo con casi todos los sectores del Partido Nacional con ofrecimientos de trabajar con ellos.



¿Pensó en algún momento en formar su propio sector?

Lo evalué pero corría por el mismo carril que me mantuvo alejada de la política nacional durante mucho tiempo: la responsabilidad de ser intendenta.



¿Por qué no sumarse al grupo de intendentes?

Todos los sectores me tentaron a integrarme y me costó mucho tomar la decisión. Entendí que había que mirar con quién me sentía más consustanciada.

¿Hubo algo que no la sedujo del grupo de intendentes?

No puedo decir que no me sedujo, pero me sedujo más Jorge Larrañaga.



¿A qué cargo aspira?

Voy a estar dentro de las primeras filas de Alianza Nacional. Puede ser legislativo o ejecutivo.



Su nombre suena cuando se menciona que la fórmula debería incluir a una mujer. ¿Eso está dentro de las posibilidades?

Me vine al sector Alianza Nacional para ganar la interna y el gobierno, no me quita el sueño si me postulan o no para vicepresidenta. Lo que sí me quita el sueño es que el partido tiene que ganar y desde este sector lo podemos lograr. Si ser candidata a la vicepresidenta significa que Larrañaga no gane, no quiero serlo.



¿O sea que no está dispuesta a integrar una fórmula con Luis Lacalle Pou si resulta el ganador?

Lo que quiero decir es que si el interés fuera ser vicepresidenta y que para eso tenga que perder Larrañaga, no es lo que quiero. Si en el caso de que Larrañaga no saliera vencedor y tuviera que compartir, encantada porque Lacalle Pou es un excelente compañero de partido. Pero yo no me sumé a Alianza Nacional para ser candidata a vicepresidenta.



El Partido Nacional quiere transmitir una imagen de unidad. ¿Cree que va en línea con lo que sucede de verdad en la interna blanca?

El partido ha logrado la madurez suficiente como para que nos demos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos con el país y con los otros partidos de la oposición. Julio María Sanguinetti juntó a los principales líderes de nuestro partido para transmitirles la responsabilidad que tenemos como partido de salvar a este país. Esa responsabilidad que se nos cargó en los hombros a los blancos ha dado la madurez suficiente como para darnos cuenta de que no importan las rivalidades pequeñas entre nosotros, sino que es mucho más la importancia que tiene el Partido Nacional hoy día.



¿Implica un desafío extra que de ser gobierno tengan que apostar a la negociación con otros partidos?

Es un partido acostumbrado a negociar. Toda la oposición está mucho más acostumbrada a lograr ese diálogo y ese encuentro de posiciones para alcanzar objetivos. El Frente Amplio (FA) busca el consenso interno pero no entre otros partidos. Tenemos mucha más capacidad de diálogo nosotros.



¿Cree que esa negociación interna aumentó?

Sí y lo veo como algo natural. Hay algunas medidas que el FA ha tomado que no le han gustado a algunos integrantes y hay sectores que quieren hacer la diferencia para presentarse frente a la ciudadanía como algo distinto.

¿A qué se refiere?

Si algunos sectores del FA hacen creer a la gente que son otra cosa, llegado el momento los van a votar porque piensan que es distinto y no se dan cuenta que votan un paquete que es todo lo mismo.



Lacalle Pou dijo que el FA utiliza el poder como un fin y que su batería de gobierno se encamina a buscar un candidato. ¿Concuerda con eso?

Sí. Tiene toda la batería de leyes que han votado con mayoría que los favorecen. Por ejemplo, nos han bombardeado con spot publicitarios que hacen un lavado de cerebro. Largan a todos los ministros a que recorran el país y hagan campaña, porque vienen a todos los departamentos a hablar con las bancadas del FA para hacerles un lavado cerebral. Tienen una metodología de machaque y de lavado cerebral. Tienen el poder y han metido cargos y compran votos con esos cargos por sueldos pasados de rosca. Yo tengo solo 13 cargos de confianza.



Hace un tiempo usted quedó enroscada en medio de acusaciones por casos de nepotismo en organismos públicos. ¿Cómo lo solucionó?

De esos 13 cargos que tengo, el único caso donde era observable era el de mi hermano, que no lo contraté yo sino que vino por pase en comisión. Pasó de depender directamente de mí a depender del secretario general y en un área que no se vincula conmigo. En ese momento sí tenía una encargatura que dependía directamente de mí porque era del área de prensa. Ahí me sentí mal y lo dejamos sin efecto.



En mayo pidió que los militares colaboraran con los problemas de inseguridad en Minas. ¿Cómo sigue esa situación?

Tuve que salir a denunciar. Vino la Guardia Republicana y se frenó bastante la ola de violencia pero el problema está en todo el país y ese organismo no llega a todo el territorio. Por eso entiendo que debe haber un cambio de legislación que también podamos tener algún apoyo de parte de los militares. Para eso también es que pedimos las firmas con la campaña de Larrañaga.



¿Está convencida de que las propuestas de Alianza Nacional son realmente efectivas?

Es lo único concreto que hay para seguir avanzando para mejorar la seguridad pública.



¿Cómo va a trabajar con Alianza Nacional de acá a la interna?

La Constitución me habilita a hacer política y voy a pelear la interna para que gane Larrañaga a nivel de todo el país.



¿Está previsto que renuncie a la Intendencia de Lavalleja conforme se acerque la fecha de las internas?

No necesariamente. Sacrificaré horas de sueño.