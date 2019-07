“Transporte de valores está totalmente expuesto a un ataque”, dice especialista en seguridad

El comisario retirado Luis E. Pereyra, especialista en seguridad hoy radicado en Estados Unidos, estuvo 34 años en la policía y llegó a ser jefe de criminalística en la Policía Técnica. Prestó servicios durante décadas en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad, la oficina del Ministerio del Interior que controla la seguridad privada, y desde entonces ese tema está en el centro de sus preocupaciones.

A pesar de vivir en el exterior, sigue con atención las noticias locales. Sostiene que el Uruguay desaprovecha por completo los recursos que las empresas de seguridad privada podrían aportar a la seguridad pública. El tema, además, está casi por completo fuera de la discusión pública, a pesar de que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

“Esto nació en el 85, ahí empezó. Cuando se abrieron las puertas a la democracia, el Ministerio del Interior tomó las riendas de la seguridad privada. Pero nunca le hincó el diente a su problemática, ni evaluó cuáles serían los beneficios que se podrían obtener a partir de ella, más allá de que las empresas tengan que pagar una autorización que se hace en forma anual. La seguridad privada está olvidada, no ha sido tomada en cuenta, nadie la menciona”.

Según Pereyra, para el Ministerio del Interior las empresas de seguridad privada solo son eso: una cantidad de empresas que pagan un canon anual para poder funcionar. Apenas una fuente de recursos.

“La seguridad privada podría aportar muchos beneficios a la seguridad pública. Pero no le dan el lugar que podrían tener. Las empresas privadas deberían colaborar con la policía. Coordinar acciones. Obviamente todo eso lleva una determinada preparación”, sostuvo el excomisario.

Según Pereyra, en Estados Unidos la seguridad privada ayuda mucho a la seguridad pública a través del aporte de información. “La policía después ve que es lo que hace con ellos”.

Hoy el intercambio de datos entre policía y seguridad privada, en un sentido y en el otro, es casi nulo. Y cuando ocurre deriva de la existencia de amistades personales, no de un intercambio organizado y sistemático.

El especialista sostiene además que las reglamentaciones que rigen la seguridad privada derivan de decisiones poco estudiadas, en mucho casos casuales o caprichosas. Trabajando en el Ministerio del Interior fue sancionado por cuestionar un método fijado de custodiar las remesas de valores.

“En el transporte de caudales, por ejemplo, son empresas que se registran en el Ministerio del Interior. Se les dice: ‘Yo quiero determinada frecuencia, que pasen a determinada hora’, y bueno, se levanta el dinero o se deja el dinero. Pero no hay un estudio técnico y científico. Decidimos trabajar de una manera y le damos para adelante. Y si no da resultado lo descartamos”.

A Pereyra le tocó ser testigo de cómo se fijó un criterio totalmente irracional, que se mantiene hasta hoy.

“En determinado momento en el transporte de valores, dijeron: ‘Vamos a poner un autito atrás, con un chofer y dos o tres guardias, que custodien al blindado’. Yo como técnico de seguridad, ocupando un cargo dentro de esa oficina, no podía quedarme callado. ¿Cómo vamos a ofrecer una seguridad, con un auto liviano, totalmente expuesto, a un camión blindado? O sea, no era compatible, de ninguna manera. Pero así se decidió y sigue siendo así, lo vemos en la calle. El autito liviano atrás del camión blindado. Es una tripulación totalmente expuesta”.

“Si se va a hacer una custodia de transporte de valores a un camión blindado, se tendría que usar un vehículo equivalente, para proteger a la dotación, no un vehículo completamente liviano y totalmente expuesto. Sabemos que, salvo el chofer, por ahí el policía o el custodia que va atrás, o va tomando mate o se está echando una siesta, porque después de tantas horas, va cansado, llega un momento que se duerme. O sea, está fuera de su ámbito de vigilancia, de control, de seguridad, y, obviamente, totalmente expuesto a un ataque”.

Por sostener estos puntos de vista cuando era policía, Pereyra fue sancionado y enviado a trabajar a la policía científica.

Pereyra también cree que no todos los guardias de seguridad pueden tener las mismas habilitaciones, tal como ocurre hoy.

“Hoy tienen el mismo entrenamiento un vigilante que va a hacer una custodia de valores que el que va a a estar de portero en un edificio. Pero son tareas completamente diferentes. Deberían estar entrenados de otra manera”.

Para Pereyra, además, faltan protocolos que establezcan como actuar ante las diversas circunstancias que pueden presentarse.

“¿Cuál es el protocolo para actuar en determinado caso? El del ómnibus en Tres Cruces, por ejemplo. Mandamos una tanqueta, mandamos un policía por acá, por allá… O sea, se actúa sobre la marcha. No está sistematizado. Creo que ya es tiempo de avanzar sobre ese tema, la seguridad privada, no veo que la mencione en ningún lado, a pesar de que hay profesionales de altísimo nivel trabajando en ellas”.

La falta de estándares claros deriva, según el especialista, en que coexistan empresas muy calificadas con otras muy deficientes.

“En lo que es la preparación, la capacitación, no todos están en el mismo nivel. Algunas están en muy buen nivel a nivel bancario y otras que hacen lo mismo, cobran más barato pero el nivel de sus guardias no es el apropiado. No se puede poner todas las empresas en la misma bolsa. Las que tienen determinada cantidad de personal, determinada especialización, están aptas para financieras, para transporte de valores, etcétera. Y después voy bajando, hasta llegar, por ejemplo, a una portería”.