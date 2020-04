¿Volver a entrenar sin fecha de regreso del fútbol? "Es una locura"

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales pretende que los jugadores de los equipos del fútbol uruguayo retomen los entrenamientos en mayo en grupos reducidos y con un rígido protocolo de higiene sanitaria para prevenir los contagios del coronavirus. Representantes del gremio de los jugadores le formularon el jueves pasado el planteo a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que este martes lo analizará con representantes de las instituciones.

En un sondeo realizado entre varios equipos de Primera, Referí recogió opiniones homogéneas entre los clubes: si no hay una fecha cierta para el retorno de la actividad no tienen la intención de que sus jugadores vuelvan a los instalaciones institucionales para entrenar.

"No lo vemos viable", dijo el presidente de la sociedad anónima de Rentistas, Nicolás López.

Inés Guimaraens

"Estamos todos ansiosos pero hay que bajar la pelota al piso porque esto es más fuerte que nosotros", agregó.

"No hay clubes que no quieran jugar y todos queremos que el negocio camine; nosotros generamos jugadores para poder venderlos y esto es una calesita, si esto sigue nos terminamos fundiendo todos", concluyó.

Ernesto Dehl, presidente de Cerro largo expresó: "Tenemos que tener primero una fecha de regreso para el fútbol y pautas de cómo vamos a volver. Hasta no definirlo, comenzar a entrenar sin una fecha fija no es bueno. En 2018 estuvimos entrenando tres meses para arrancar el torneo de Segunda y el campeonato no comenzaba, eso le hace mal al jugador".

Camilo dos Santos

"En estos momentos tenemos que ser muy prudentes. ¿Qué pasa si un jugador da positivo? Tenés que poner en cuarentena a todo el plantel. ¿Y los demás equipos ahí siguen entrenando? Hay que ser muy responsables, estamos hablando de la salud de la población. No me parece justo ni acertado volver a entrenar. ¿Los juveniles también lo harían? Hasta no tener una fecha me parece muy difícil", agregó.

Cerro Largo tiene a sus jugadores en el seguro de paro e intentará complementar los sueldos para cubrir todos los salarios mínimos de los jugadores: "Tenemos muchos jugadores nuevos a los que no pudimos mandar a seguro de paro. Pero no sé por cuánto tiempo vamos a poder seguir complementando esos sueldos", concluyó Dehl.

"Nosotros mandamos al plantel a seguro de paro por abril y mayo. Volver a entrenar dependerá de la fecha de reinicio del campeonato, pero volver a entrenar en mayo para jugar, por ejemplo en agosto, me parece una locura. Creo que se debería entrenar 30 o 40 días antes de volver a jugar", dijo Roberto Perdomo, presidente de la sociedad anónima deportiva Boston River.

"Creo que no es solo un tema económico por la falta de ingresos sino que es también un tema sanitario porque no sabemos cuál es la realidad de la pandemia porque aún no llegó el invierno. Volver a entrenar en mayo me parece una idea solo para generar el salario de los jugadores y nada más", agregó Perdomo.

Boston River pagó ya los salarios de marzo y pese a mandar a sus jugadores a seguro de paro pagará complementos que cubran el 50% de los ingresos líquidos de sus futbolistas.

Gabriel Blanco, presidente de Wanderers, aclaró que el club no analizó el tema en directiva pero opinó en la misma línea que los demás dirigentes: "Me parece bien poder comenzar a entrenar siempre y cuando antes del comienzo ya tengamos la fecha de reanudación del campeonato".

Camilo dos Santos

Willie Tucci, presidente de River Plate, tomó con pinzas la propuesta: "La escuché por trascendidos de prensa. Nadie de la Mutual ni de la AUF nos planteó formalmente el tema. De todas formas, en mi opinión, primero tenemos que saber la fecha en que empieza nuevamente el torneo y luego fijar tres semanas previas para que se haga un reacondicionamiento físico. Entrenar antes es un planteo que entiendo para que se generen salarios y porque no es lo mismo entrenar solo que hacerlo en grupo o en pequeños grupos. Pero con una visión empresarial, el fútbol tiene que ver primero cuándo empieza y luego, de acuerdo a un dictamen técnico se nos dirá cuántas semanas serán aconsejables para entrenar previamente. Poner una fecha para volver a entrenar sin fecha de reinicio no tiene sentido".

River mandó a sus jugadores a seguro de paro pero no le paga suplementos a sus jugadores. "No tenemos caja para hacerlo", expresó Tucci.

Montevideo City Torque mandó a sus jugadores de paro y les paga a sus jugadores los complementos, tal como harán en este primer mes Defensor Sporting y Danubio.

El gerente deportivo Germán Brunati, dijo a Referí: "No estamos desesperados por volver, lo que se decida lo acataremos pero no tenemos apuro. Tenemos que ser prudentes, no me parece bien apurarnos a empezar y después tener que parar porque se agrave la situación sanitaria".

"La Mutual tendrá sus razones pero me sorprende que sean ellos que estén apurados, tendrá que ver con los salarios, pero ellos hicieron también mucho hincapié en el futbolista como persona. Recién el próximo mes podremos llegar a pensar cuándo se vuelve y cómo se vuelve. Hay que tratar de ver cuándo volver a entrenar cuando exista la certeza de cuándo volver a jugar", concluyó Brunati.

Gustavo Amoza, tesorero de Nacional, manifestó a Quiero Fútbol que se emite por Sport 890: "Falta información como para tomar una decisión más grande y después están las prácticas porque no tiene sentido ponerse a practicar sin una fecha de inicio porque vas a generar un lugar donde vas a juntar gente, generar contactos, que si bien en algún momento habrá que hacerlo, en el fútbol no parece muy lógico sin fecha de inicio tener una fecha de práctica".

El consejero de Peñarol Carlos Scherschener expresó en el mismo medio que Peñarol está armando un protocolo sanitario para volver a las prácticas con pocos futbolistas, pero no precisó fechas. "Los espectáculos públicos van a ser lo último en volver a la normalidad, eso es un signo de interrogación grande. Peñarol prepara un protocolo para reanudar sus entrenamientos, los profes dan guías de entrenamiento para ayudar al deportista a mantener la materia prima del jugador. Se está pensando como en Alemania, en grupos reducidos, separados con normas de higiene estrictas, sin ir al vestuario. Tal vez se empezará trabajando por líneas, pero hay que prepararse, sin dudas".

Inés Guimaraens

El presidente de Danubio, Arturo Del Campo, dijo a La Oral Mediodía, que se emite por AM 970: "Empezar las actividades en los clubes no lo veo cercano. ¿Qué pasa si se retoma el fútbol y aparecen casos en Danubio y el plantel no puede jugar? ¿Se anulan los partidos? ¿Se pierden los puntos? Estamos ante algo extremadamente contagioso y por ahora no hay una cura ni una vacuna".

Danubio pagará los complementos del primer mes en que sus jugadores fueron mandados a seguro de paro. "La realidad económica hacia adelante es muy complicada y no se va a poder seguir haciendo".