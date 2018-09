Frente Amplio propone borrar antecedentes de menores al cumplir 18 años

El borrador del programa de gobierno del Frente Amplio de cara a la elección de 2019 propone en materia de relaciones laborales reducir la jornada laboral “sin afectar el salario ni la productividad”. Por otra parte, el FA plantea derogar el Registro Nacional de Antecedentes Penales para los adolescentes infractores que fue creado en 2011 durante el gobierno de José Mujica por un acuerdo político y permite que quienes cometieron un delito siendo menores y fueron condenados conserven sus antecedentes al llegar a la mayoría de edad. Al 1º de junio de 2018 ese registro contaba con 11.942 adolescentes infractores, según cifras que el Instituto Técnico Forense entregó al Parlamento.



Por otro lado, el programa del FA establece la necesidad “priorizar las medidas alternativas a la privación de libertad, en todos los casos en los que sea posible. Apelar al compromiso de instituciones públicas, sociales y privadas para la realización de las tareas comunitarias que correspondan e implementar programas de prevención de las trayectorias delictivas dirigidas a jóvenes con primeras anotaciones en comisarías”.



El borrador del programa de gobierno fue entregado a distintos sectores del Frente Amplio y tendrá su primera consideración en masa este sábado durante el Plenario Nacional de la fuerza política. Su elaboración fue realizada por la Comisión de Programa, que sintetizó las propuestas realizadas en distintas Unidades Temáticas. Después de este fin de semana, el documento será debatido durante dos meses entre las bases y agrupaciones para su consideración final en el Congreso del Frente Amplio fijado para principios de diciembre y que también definirá las candidaturas.



En la introducción del documento, el Frente Amplio realizó autocrítica sobre distintas áreas clave de la gestión y del discurso de la izquierda. En el documento la fuerza política reconoció que, debido a la persistencia de la desigualdad, es necesario “un salto en calidad en las políticas públicas” ya que “las acciones desplegadas no han logrado transformar los mecanismos de exclusión”. También en sentido de autocrítica, el oficialismo advirtió que “queda mucho por hacer” en materia de seguridad pública y en la diversificación de la matriz productiva.



La coalición de izquierdas también fue crítica con una de sus banderas tradicionales de “memoria, verdad y justicia” sobre los desaparecidos en la dictadura uruguaya. “Los integrantes de la orgánica de la fuerza política le cobraron a los gobiernos del Frente Amplio “avanzar” en “resolver” de acuerdo a los estándares internacionales “las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las políticas de terrorismo de Estado (1968 – 1985)”, señaló el documento.

En cuanto al contexto económico, la izquierda advirtió que en los últimos años “las condiciones externas cambiaron dramáticamente”. “El huracán de la caída de precios, arrasó, en todo nuestro entorno, con las conquistas que costaron décadas de acumulación política, arrancando de cuajo gobiernos con fuerte arraigo popular, e incluso generando destrozos sensibles en la calidad democrática de la región. Sin embargo, en medio de semejante tsunami, y a contrapelo de lo que ha sido nuestra historia, este pequeño país mantuvo las conquistas populares y, lentamente, siguió avanzando”, sostuvo.



Trabajo y economía

Sobre el mundo laboral, el documento señala que “es necesario incorporar a la agenda del diálogo social el tema de la reducción de la jornada de trabajo y otras políticas activas sin afectar la productividad ni el salario, especialmente en aquellos sectores con reducción del empleo producto de los cambios” Propone regular el teletrabajo y la automatización “para no perder los logros alcanzados”.

Sobre la economía señala que hay que “continuar aumentando gradualmente la participación de los impuestos a la renta y a la riqueza respecto de los impuestos al consumo”, al tiempo que se refuerza el carácter progresivo del sistema tributario en su conjunto.



En este sentido, señala que “siendo el IRPF el instrumento de redistribución por excelencia del sistema tributario uruguayo, debe mantenerse su evaluación sistemática a los efectos de fortalecerlo, en todas sus fuentes de ingreso, asegurando que se respete la capacidad contributiva de las familias, revisando las deducciones o incorporando transferencias directas de ingreso”. Asimismo, se propone revisar el diseño del Impuesto al Patrimonio a las Personas Jurídicas, de modo de evitar distorsiones indeseadas que perjudican a los sectores con tecnologías de producción intensivas en capital, de forma de minimizar el impacto de la transmisión intergeneracional de la desigualdad y de reforzar los mecanismos de control, se propone implementar un impuesto a las herencias elevadas, exonerando del gravamen a los hogares de los estratos bajos y medios.



Sobre seguridad social se propone convocar “a un gran acuerdo nacional sobre los desafíos a resolver, en el que participen los partidos políticos y organizaciones sociales”. El documento afirma que “deberá analizarse una reforma integral de la Seguridad Social, considerando priorizar la atención de los más vulnerables y de los trabajadores que en un futuro podrían no acceder a las prestaciones que hoy otorga el sistema”. En política exterior señala el objetivo de continuar con los esfuerzos para lograr el voto en el exterior de los uruguayos para las elecciones de 2024. No hace mención específica a los TLC (tratado de libre comercio) y solo pide consultar a la fuerza política en caso de que las modalidades de negociación adopten formas o cláusulas no consideradas óptimas de acuerdo a los establecido en pronunciamientos de la fuerza política.

Propuestas

Seguridad ciudadana

Propone “apuntar a la creación de espacios de convivencia como plazas, parques y otros espacios de esparcimiento e integración social” y la creación de una unidad policial especializada en el orden y control de las faltas y de otras conductas que afecten a la convivencia. Se debe profundizar y vigorizar las seccionales comunitarias de policía, a nivel territorial y local, dotándolas de las capacidades necesarias para el desarrollo de acciones proactivas en la gestión de la seguridad hacia cada comunidad. Se promoverán acciones de reducción de daños para consumidores problemáticos de drogas ilegales, que también serán financiadas con los activos incautados al narcotráfico.

Participación de niños y adolescentes

El programa propone impulsar “la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la propuesta, elaboración y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia”. También propone que se asegure que los niños y adolescentes participen directamente en la producción de contenidos de medios de comunicación.

Sistema de Cuidados

“Universalizar el Sistema Nacional de Cuidados, en sus servicios, contemplando la jornada laboral con horarios rotativos, dignificando el trabajo de quienes cuidan dentro del sistema y garantizando el ejercicio de la autonomía de todas las mujeres”.

Más sanciones contra discriminación

El programa indica que en caso de discriminación, se pretende reformar las leyes con más sanciones, por ejemplo, multas económicas o servicio comunitario e incluir en la ley contra la xenofobia y discriminación un artículo “que permita las denuncias ante la Justicia civil estableciendo medidas de protección, prevención, reparación y resarcimiento”.

Política Exterior

Pide dotar al Mercosur de una vocación negociadora “extra bloque” que permita a los socios avanzar en sus modelos de desarrollo, contemplando diferentes velocidades dentro de la negociación conjunta en función de las asimetrías de los socios. Considera a Paraguay una derecha no democrática al igual que Brasil y considera la expulsión de Venezuela del Mercosur como irregular.

Migración

Se propone el estudio, modificación y/o derogación del artículo 37 de la Constitución vigente por considerarlo netamente discriminatorio. Y también el artículo 76 de la Constitución que establece limitaciones y exclusiones del derecho al trabajo a nivel del ejercicio de la docencia a nivel de educación primaria y media pública

Defensa Nacional

Propone reducir la pirámide de las FFAA “en forma racional y gradual de acuerdo a las misiones que le asigne el gobierno nacional”. Racionalizar el número de oficiales superiores y oficiales generales y restringir los ascensos a la real existencia de vacantes.Integrar el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas al Sistema Nacional de Salud. Vuelve a hablar de la reforma de la Caja Militar con las mismas bases de programa 2015-2020.

Educación

Continuar incrementando la inversión en educación, partiendo del 6% más el 1% del PIB para investigación. Ampliar cometidos del Ineed para incorporar la evaluación de la educación no formal. Crear Universidad de Educación, autónoma y cogobernada. Crear bachillerato de Servicios Públicos, que incluye a la Educación Policial y Militar. Formular un Plan Nacional de Educación.

Seguridad Social

Establecer límites a las comisiones establecidas por las Afaps privadas apuntando a la extinción del lucro de manera gradual. Elevar el tope para la percepción de “prima por edad” para jubilados mayores de 70 años.

Jóvenes y salud sexual

El programa propone brindar una canasta básica de métodos anticonceptivos que incluye preservativos y productos para la menstruación en todo Uruguay. También pide garantizar el acceso pleno al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y exonerar el costo de los estudios rutinarios de seguimiento del embarazo.