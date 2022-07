A 12 años de un partido emblemático de la selección y lo que dijo Luis Suárez

El 2 de julio de 2010 quedará en la historia del fútbol uruguayo. Ese día, la selección le ganó por penales a la de Ghana en cuartos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica.

Un partido increíble, jugado en Johannesburgo, que terminó 1-1 con goles de Sulley Muntari a los 45 minutos y de Diego Forlán a los 55.

En el último minuto del alargue, Luis Suárez salvó con las manos un gol en la línea. Penal y expulsión para el delantero. Se venía la noche para la selección. Suárez se retiró llorando de la cancha. Era la eliminación celeste.

Pero Asamoah Gyan, reconocido delantero ghanés, falló el penal. Su remate rebotó en el travesaño y se fue por arriba. El grito de "Uruguay nomá" sonó más fuerte que nunca.

ROBERTO SCHMIDT / AFP

Desde otro ángulo la tapada de Suárez

En la definición por penales, convirtieron Diego Forlán, Mauricio Victorino, Andrés Scotti, falló Maximiliano Pereira y el Loco Abreu la picó para que Uruguay clasificara a semifinales.

John Mensah y Dominic Adiyiah fallaron para los ghaneses. Asamoah Gyan tuvo su revancha y convirtió el primero de la serie, pero de nada les sirvió.

Cuando se cumplieron 10 años del Mundial, Luis Suárez contó en una entrevista con Referí lo que sintió en aquel momento y su sensación respecto a porqué en Ghana se tomaron mal su reacción en la cancha: "No sé porque se tomó de la forma que se tomó, tal vez por cómo se dio el partido partido, hacerlo en el último minuto y dejar afuera a un país africano, del continente que organizaba el Mundial, creo que eso influyó un poco. Pero tengo la consciencia muy tranquila de que hice lo que tenía que hacer en ese momento porque hice lo que sentí, tratar de evitar un gol con la mano. Aparte de tener la pena por el penal y la expulsión, no lastimé a nadie, no herí a ningún rival y solo traté de evitar un gol y de que mi selección tuviera otra posibilidad, porque el penal no lo pateaba yo, no lo erré yo y no estaba en mis manos. Tuvimos suerte de que el jugador de Ghana lo erró y nada más, porque si él lo hubiese marcado, no se hubiese hablado tanto y por eso estoy muy tranquilo".

GABRIEL BOUYS/ AFP

El delantero uruguayo resultó expulsado

Sobre lo que sintió cuando caminaba expulsado hacia afuera de la cancha, Suárez dijo: "Sinceramente, no pensaba tanto en la mano ni en la tarjeta roja, pensaba en que estábamos eliminados del Mundial. ¡Qué increíble, qué injusticia!, ¿cómo nos íbamos a ir así?, porque daba por hecho que iban a hacer el gol. Y en ese último segundo, cuando me estoy yendo, el presentimiento me hizo darme vuelta para poder ver el penal. Y fue justo cuando veo que lo erra. Fue una sensación de alegría inmensa, la adrenalina te hace pensar miles de cosas:' ahora tenemos otra posibilidad por penales' y llegas a decir: 'si no lo perdimos ahí no lo perdemos más, nos vamos a meter en semifinales'. Así de espectacular fue ese momento"

Ghana volverá a ser rival de Uruguay en el Mundial de Qatar ya que comparten el Grupo H. Se enfrentarán en la segunda fecha, el 28 de noviembre en el estadio de Rayán.