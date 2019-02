A correr: Así será el campeonato 2019 de la Agrupación de Atletas del Uruguay

El sábado 9 de marzo el país empieza a correr en el campeonato de la Agrupación de Atletas del Uruguay (AAU). El lanzamiento oficial será el próximo viernes 22 de febrero en el local del INJU. La competencia tiene 18 fechas distribuidas a lo largo del país: Montevideo, Canelones, San José, Mercedes, Minas, Trinidad y Florida. Este año las carreras son de 5 kilómetros, 10 k, 12 k y 14 k.

A la fecha hay más de 1.200 preinscriptos y la edición 2019 tiene una particularidad: algunas de las carreras de 10 kilómetros están avaladas, homologadas y certificadas por la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), de modo que cumplen con los protocolos de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) para que los atletas de élite puedan bajar sus marcas.

“La Agrupación tiene 53 años y nunca pasó esto. Es un acuerdo que lo veníamos trabajando desde hace cinco años con Lionel de Mello (presidente de la CAU). A nosotros nos sirve porque le da nivel a estas carreras y puede atraer a atletas internacionales”, dijo Edgardo Ramos Verde, presidente de la AAU, a Referí.

Entre las carreras elegidas están las de Aguada, Villa Española, Maturana y Mercado Agrícola, cuyos circuitos cumplen con los aspectos técnicos solicitados por la IAAF.

Pese a ello, el espíritu es principalmente amateur y democrático. Participan personas de todas las edades y condición física. “El campeonato de la Agrupación es el más barato de Latinoamérica” señaló Ramos Verde, y agregó: “En la región, en América o en Europa existen miles de carreras aisladas, pero no hay una entidad como la nuestra. Pagando una anualidad que no llega a US$ 100, la persona se anota una vez, pasa por la sede a retirar kit y no tiene que anotarse en ninguna carrera más que hagamos. Y además de competir en las 18 carreras, tiene beneficios por ser socios en todas las marcas que nos patrocinan: compra de indumentaria deportiva con descuentos, compra de bebida isotónica, y ahora estamos cerrando un acuerdo dentro del MAM para que tengan acceso a descuentos en una gran cantidad de locales del mercado agrícola”.

También tiene una fuerte responsabilidad social. El campeonato se llama “Fundación Pérez Scremini” y no solo se difunde su obra sobre el tratamiento del cáncer infantil en todo el país, sino que se la apoya económicamente. “Por año le donamos entre US$ 15 mil y US$ 20 mil; hacemos una carrera que está en el calendario pero fuera del campeonato que la organizamos nosotros, asumiendo los costos y todo lo recaudado va para la Fundación”, contó Ramos Verde. Al mismo tiempo, como contrapartida la Fundación les provee de voluntarios para cada carrera y son las personas que entregan medallas, cereales y agua a cada uno de los corredores.

Asimismo hay otros compromisos de fuerte contenido social que lleva adelante la AAU. “Tenemos un acuerdo con INISA (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente), mediante el cual jóvenes que están privados de libertad y cumpliendo penas menores, participan de nuestro campeonato con todas las garantías y los beneficios que tienen nuestros socios; el año pasado compitió el equipo de INISA y ninguno de ellos desertó o se escapó. Este año el equipo va a tener más de 20 muchachos corriendo en todo el país. Nosotros les damos la indumentaria deportiva”, indicó el presidente de la Agrupación.

Además, los colaboradores en cada carrera y que reciben un viático, son adolescentes que vivieron o viven en hogares de amparo del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU): “Utilizan nuestra entidad como primera herramienta de trabajo. Este acuerdo lo tenemos hace cinco o seis años y trabajan con nosotros”, añadió Ramos Verde.

Para las carreras que están a más de 100 kilómetros la Agrupación pone transporte a disposición de los atletas y subvenciona el costo de los pasajes. “El año pasado sacamos 17 ómnibus a Mercedes y el arreglo que tenemos con la Intendencia de Soriano es que ellos nos pagan equis cantidad de ómnibus, nosotros vendemos baratos los pasajes (más o menos el 50% de lo que sale en una línea comercial) y sacamos más”, contó el dirigente. También se ofrece alojamiento gratis para quienes viajan el día anterior.

La AAU es propietaria del sistema de cronometraje que es el que se utiliza en los maratones de Berlín y Praga, y carreras en México. “Nosotros hicimos una inversión fuerte y hace muchos años que la venimos renovando. El campeonato se financia con dinero de las empresas, porque si fuera por cuota social no sería rentable”, explicó el presidente, quien explicó que “lo medular del campeonato es la parte social y competitiva”.

El 9 de marzo se larga con la carrera de Aguada y termina el 3 de noviembre en Treinta y Tres.

Datos:

Sistema El campeonato consta de 18 carreras. Se aplicará el descarte de 2 etapas (las de peor puntaje) para el que corra 18 y una para el que participe en 17. Corriendo 12, el corredor se asegura el trofeo a la constancia.

Beneficios Los tres primeros de cada una de las 26 categorías de 2018 (casi 90 personas) no pagan cuota social en 2019, los mayores de 60 años abonan el 50% y los menores solo el chip.

Costos Hasta el 8 de marzo de 2019 se podrá abonar la anualidad completa por $ 2.600. La cuota mensual es de $ 350.

Históricos Hay tres socios que hace 15 años no faltan a una sola fecha del campeonato de la Agrupación: Daniel Ibarrola, Alfredo Delgado y Adolfo Fernández de la Vega.

¡A correr se ha dicho!

Fecha Sede Ciudad Distancia

09/03 Aguada Montevideo 10k

31/3 San José San José 12k

14/4 Mercedes Soriano 10k

05/05 Minas-Arequita Lavalleja 12k

12/05 Alco Montevideo 10k

16/6 Sauce Running Canelones 10k

23/06 MAM Montevideo 10k

21/07 Trinidad Flores 14k

28/07 Stockolmo Montevideo 10k

04/08 Maturana Montevideo 11k

18/08 F. domingueros Canelones 12k

08/09 Florida Florida 10k

15/09 Olimpia Montevideo 10k

29/09 Auto gris Canelones 14k

06/10 Zapadores Montevideo 12k

13/10 Las Piedras Canelones 10k

20/10 Villa Española Montevideo 10k

03/11 Treinta y Tres T. y Tres 10k

Fuera del campeonato

17/03 Asoc. Down Montevideo 5k

14/09 INJU Montevideo 5k

21/09 Pérez Scremini Montevideo 5k