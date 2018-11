A la protección de testigos le faltan otros escudos

Una mujer de 28 años, que había sido testigo clave en un homicidio ocurrido el 4 de abril en el barrio Tres Ombúes, había solicitado custodia policial ante los temores de represalias. La tuvo durante dos semanas y luego le fue retirada. Al día siguiente, murió de un disparo. El Ministerio del Interior aseguró que levantó la custodia de la mujer por orden de la Justicia debido a que se había mudado sin dar aviso a los policías que la cuidaban.Pero el caso dejó en evidencia las fallas que el sistema tiene para proteger a quienes aportan datos claves para resolver delitos Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía de la Nación, opinó que Uruguay tiene mucho para hacer ante esos casos, aún más que respecto a las víctimas de delitos."Si en cuánto a las víctimas tenemos que cambiar, con el tema de los testigos mucho más. Hay todo un camino por andar en términos de mecanismos de protección. Hoy, muchas veces, queda expuesto el Ministerio del Interior, que tiene la mayor responsabilidad y competencia. Pero también hay otros organismos. Muchas veces no tenemos visualizada la importancia del rol de testigo, y en el nuevo código también adquieren un lugar importante porque van a ser parte del proceso de investigación criminal que tengan el fiscal y la policía", dijo."Hoy muchas veces la gente puede decir: 'Yo no me quiero meter porque después tengo que ir a declarar'. Y, sin embargo, todos los testigos de la situación van a ser parte de ese proceso", agregó Solari. El nuevo Código del Proceso Penal (CPP) establece una serie de medidas para proteger sobre todo a los testigos menores de edad y a aquellos que hayan sido intimidados, según explicó a El Observador la directora de la Unidad de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, Patricia Marquisá. A los efectos de contemplar los derechos, el nuevo código establece que los testigos mencionados puedan declarar de forma privada, sin público ni prensa, a través de una pantalla de cristal que los separen del imputado, utilizando un sistema cerrado de televisión o a través de un intermediario designado por el tribunal.También se podrá requerir la presencia de un apoyo emocional al momento de dar testimonio. Ese "apoyo" puede ser cualquier adulto que el testigo elija, siempre y cuando no forme parte del proceso.Para los testigos intimidados, también se podrá utilizar el recursos de reserva de identidad durante todo el proceso. "Sus datos filiatorios y toda otra circunstancia que permita identificarlo, quedarán depositados en dos sobres cerrados y lacrados, en cuyo reverso solamente se dejará constancia de la causa y del titular del Ministerio Público interviniente", según establece el texto del nuevo código. Los testigos serán considerados "intimidados" cuando ellos, sus familias o sus bienes corran un "peligro grave".