Mujica: a Lacalle Pou le va “bien como presidente”, pero su tono es “bastante autoritario”

Luis Lacalle Pou “ha cultivado bien la relación con la sociedad, y le va bastante bien como presidente”, dijo José Mujica en entrevista con El Observador.

Las declaraciones del expresidente frenteamplista se dieron en respuesta a la consulta de por qué creía que las polémicas en las que se vio involucrado el gobierno no repercutieron en las encuestas que miden la imagen de Lacalle Pou. Por ejemplo, en relación a la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset o la imputación del exjefe de custodios del presidente Alejandro Astesiano, quien integraba una banda criminal dedicada a falsificar documentos para que rusos accedieran al pasaporte uruguayo.

Presidencia

Día de toma de mando de Lacalle Pou.

A pesar de considerar que Lacalle Pou cultivó "bien" su relación con la sociedad, Mujica señaló: “El presidente no es el gobierno, el gobierno es otra historia y es más complicado. Entonces es una personalidad valorada, pero ya el gobierno es más o menos”.

A continuación, un extracto de la entrevista:

—¿Cómo le parece que se desenvuelve como presidente?

—Yo creo que le va bien, en la relación con la gente le va bastante bien. Tiene un tono bastante autoritario desde el punto de vista práctico. No funciona con el Consejo de Ministros, no tiene comité central, no tiene pares que le discutan a la par. Pero bueno, es su personalidad.



—¿Ha hablado con él alguna vez en lo que va del periodo?

—Hace tiempo que no hablo con él.



—¿Cuándo fue la última vez?

—Y yo creo que cuando fui a Argentina.



—¿Lo ha llamado, le ha mandado un mensaje?

—Alguna cosa, pero poco significativo.

En otro fragmento de la entrevista Mujica afirma que este gobierno "no pide apoyo político" ni habla con la oposición. "Conmigo no vino a habar nadie", dijo. En este sentido, agregó que el gobierno se mueve con su "espíritu": "Yo gané las elecciones y yo tengo la mayoría. Yo hago lo que me parece".