A los 107 años murió Félix Sienra, el olímpico más longevo del mundo

Félix Sienra murió este lunes a la edad de 107 años y nueve días siendo el deportista olímpico más longevo en la historia del deporte.

El velerista uruguayo nació el 21 de enero de 1916 y compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 en la clase firefly de yachting donde terminó en el sexto puesto.

Fue comodoro del Yacht Club Uruguayo entre 1973 y 1975 y 2003 y 2005. Además, fue vicepresidente del Comité Olímpico Uruguayo.

Abogado de profesión, Sienra vivió toda su vida con una lucidez excepcional, con entereza física y festejó el sábado 21 de enero sus 107 años en el Yacht Club Uruguayo con una torta decorada con un velero.

Sienra superó el récord establecido por el estadounidense Walter Walsh quien falleció en 2014 cinco días antes de cumplir los 107 años. Walsh, quien fue agente del FBI, también compitió en Londres 1948 en tiro ubicándose en el 12º puesto en la modalidad pistola libre 50 metros.

Antes, el 11 de marzo de 2020, Sienra se convirtió en el olímpico más longevo del mundo, cuando murió el finlandés Aarne Kainlauri, corredor de 3.000 obstáculos en Londres 1948 (10º puesto) que tenía entonces 104 años.

Su amistad con Juan de Borbón

En agosto de 2016, durante los Juegos Olímpicos de Río, El Observador publicó una serie de historias con exdeportistas olímpicos, entre los cuales estaba Sienra, entonces de 100 años.

Sienra reveló cómo conoció a Juan de Borbón, rey de España exiliado en Londres 1948 en Portugal en épocas del franquismo en España. "En el puerto había como 10 o 15 personas trabajando y a mi único ayudante le gustaban mucho las mujeres por lo que andaba siempre revoloteando por ahí. Uno de los que se me acerca a hablar se presenta y me dice que se llama Carlos. A los minutos me dice que era español y que vivía en Portugal. Nos quedamos hablando de la política en Argentina, que en esa época era un lío bárbaro y se fue. Al otro día seguimos la charla y me dice: `Con Estados Unidos e Inglaterra al lado, ¿vos que vas a hacer?. No tenés asistentes ni experiencia'. Yo le dije que en el agua éramos todos iguales; entonces le aposté una botella de jerez a que le iba a ganar a uno de los dos. Le aposté solo sabiendo que era español y que se llamaba Carlos. Un día me invitó a su barco. Yo salí de entrenar y no tenía ropa buena. Andaba con una ropa que me había hecho mi hermana de forma casera. Al llegar se me acerca un hombre uniformado y me pregunta mi nombre. Cuando me identifico me querían hacer subir a un barco oficial y yo no entendía nada. El que me había invitado era Juan Carlos de Borbón", contó Sienra.

Juan Marra

Sienra en su etapa de deportista

Juan de Borbón y Battenberg fue el padre de Juan Carlos I de España y abuelo del actual rey de España, Felipe VI y por entonces era el heredero de la corona y jefe de la Casa Real española, pero nunca llegó a asumir el cargo.

El uruguayo le ganó la apuesta ya que si bien perdió con el estadounidense Ralph Evans, quien fue medalla de plata, superó al británico Arthur McDonald quie finalizó noveno.

La amistad perduró por años con intercambio de cartas. Juan de Borbón murió en 1993 a los 79 años.

Sienra será velado este martes tras dejar un gran legado en la náutica uruguaya.

